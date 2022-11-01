賴清德出席帛琉國會歡迎會 感謝堅定挺台國際參與

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（中央社記者溫貴香帛琉1日電）副總統賴清德今天出席帛琉國會歡迎會致詞時表示，感謝帛琉參、眾兩院堅定支持台灣的國際參與，期盼透過訪問，深化兩國邦誼，人民感情更加穩固，持續共同捍衛民主、自由、人權，並對國際社會作出具體、正面的貢獻。

賴副總統今天率團抵達帛琉訪問，出席帛琉國會歡迎會致詞時表示，他代表總統蔡英文率訪問團到世界公認的美麗國家帛琉，能到國會拜訪參、眾兩院的國會議員是他莫大的榮幸，大家熱烈的歡迎讓他有回家的感覺，像是一家人般感情融洽。

他說，台帛建交已經23年，邦誼越來越鞏固，人民感情也越來越好，除歸功於總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及歷屆總統率領的政府努力打拚外，背後最大支持的力量是代表人民聲音的國會議員。

賴副總統代表蔡總統傳達台灣人民對帛琉的感謝，也特別感謝帛琉共和國參、眾兩院國會議員，多次決議堅定支持台灣國際參與，並決議參加福爾摩沙俱樂部，及公開支持台灣有意義加入世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等，展現對台灣有力且溫暖熱情的友誼。

賴副總統表示，台灣跟帛琉都是海洋國家，台灣原住民族與帛琉人民都是南島民族，擁有共同的血緣，兩國更是共享自由、人權的進步國家，期盼未來兩國能更加緊密合作交流，讓兩國邦誼更加深化，人民感情更加穩固，也能持續在國際上共同捍衛民主、自由、人權，不向威權妥協，並對國際社會作出具體、正面的貢獻。

賴副總統提到，蔡總統及台灣人民都非常珍惜與帛琉共和國的友誼，除了歡迎惠恕仁總統及國會議員來台訪問，也非常重視帛琉共和國所提出的需求。因此，這也是惠恕仁到台灣訪問之後，蔡總統即指示他組團回訪帛琉的原因。

惠恕仁希望台灣的水產養殖業者能夠到帛琉投資，賴副總統表示，此行邀請台灣非常具有代表性的水產養殖專家及業者一起前來，他們正在考察投資地點。

賴副總統說，此行蔡總統特別交付3個任務，包括進一步增進與帛琉共和國連結、推廣台帛觀光產業及深化台帛兩國各項合作。訪團會全力以赴，也希望能夠與帛琉總統、副總統、國會議員共同合作，一起往這3個目標努力。（編輯：謝佳珍）1111101

副總統賴清德（後致詞者）1日率團抵達帛琉訪問，下午出席帛琉國會歡迎會時表示，他代表總統蔡英文率團到世界公認的美麗國家帛琉，能到國會拜訪參、眾兩院議員是他莫大榮幸，大家熱烈的歡迎更讓他有回家的感覺，像是一家人般感情融洽。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日