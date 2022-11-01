賴清德穿島衫抵帛琉拚觀光 副總統席嫵杜接機

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副總統賴清德（前右）1日搭乘專機抵達友邦帛琉共和國，準備展開3天2夜訪問行程，前帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）（前左）到場接機，兩人相互擁抱致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

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（中央社記者溫貴香帛琉1日電）副總統賴清德今天率團抵達帛琉訪問，這是國境解封後，第一次外交出訪；賴副總統穿上島衫、戴上墨鏡，拚觀光，為11月16日台帛恢復定期航班催生觀光人潮。

副總統賴清德今天上午8時許率團訪問帛琉，經過3小時25分的飛行，專機在帛琉當地時間約下午1時抵達，駐帛琉大使黎倩儀與帛琉國務部長艾古斯登機迎接，帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）在停機坪前紅地毯歡迎。

這是疫情趨緩、10月13日國境解封後，首次外交出訪，賴副總統入境隨俗，身穿島衫、戴上墨鏡，沒有戴口罩，展現接地氣、親民形象。

帛琉的台灣僑胞手持中華民國國旗到機場歡迎賴副總統，前帛琉共和國駐台大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）準備一張賴副總統身著帛琉男性傳統服飾的Q版海報，歡迎賴副總統；賴副總統與歐克麗熱情擁抱，表達感謝。

賴副總統離開機場後，驅車前往帛琉總統府，拜會帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）。

賴副總統隨後透過臉書表示，非常感謝帛琉副總統席嫵杜特別到機場，以隆重熱情的歡迎儀式接機，十分期待能透過這趟帛琉之旅，更深入了解這個美麗的國家，感受帛琉獨特的海洋魅力。

賴副總統說，抵達後的首站，他將代表總統蔡英文前往拜會帛琉總統惠恕仁，用行動努力為台灣拚外交。（編輯：謝佳珍）1111101

副總統賴清德（前右）1日搭乘專機抵達友邦帛琉共和國，展開為期3天2夜的「帛旅專案」，下機時與前來接機的僑胞們握手致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

副總統賴清德1日率團展開為期3天2夜的「帛旅專案」，當地僑胞在機場準備中華民國國旗與紅布條迎接賴清德到訪。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

副總統賴清德（前右）1日搭乘專機抵達友邦帛琉共和國，前來接機的民眾舉著寫有「Alii Lai」的掛布，歡迎賴副總統一行。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

副總統賴清德（前右2）1日搭乘專機抵達友邦帛琉共和國，帛琉共和國副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）（前右）親自前來迎接，圖為賴清德向陪同接機的當地官員政要握手致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

副總統賴清德（前左）1日搭乘專機抵達友邦帛琉共和國，下機後接受迎賓人員為他掛上花圈。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日

副總統賴清德（前）1日搭乘專機抵達友邦帛琉共和國，下機時向眾人揮手致意，兩國國旗在空中飄揚。中央社記者鄭清元攝 111年11月1日