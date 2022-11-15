總統國宴接待友邦訪賓 讚諾魯是超級好朋友

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天以國宴接待諾魯總統昆洛斯所率訪團。總統致詞時稱讚諾魯是台灣的超級好朋友，並恭喜諾魯獲得2026年密克羅尼西亞運動會的主辦權，希望台灣的選手能夠出席盛會。

總統蔡英文上午主持軍禮歡迎諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷，副總統賴清德陪同。隨後，在總統府與昆洛斯進行雙邊會晤，中午以國宴款待。

國宴時，總統致詞稱讚諾魯是台灣的超級好朋友，並提到2019年3月的海洋民主之旅，她率團抵達時，諾魯國會發表決議文，除了歡迎訪團到訪外，更表達支持和維護台灣的民主治理機制，也支持台灣以主權國家的身分參與各種國際組織。這份堅定捍衛台灣的心意讓所有台灣人民都感到很溫暖。

她重申，諾魯長期在各國際場域為台灣發聲，積極地捍衛台灣的國際參與。今年第77屆的聯合國大會總辯論，諾魯的駐聯合國常任代表為台灣仗義執言，肯定台灣是全球防疫的重要夥伴，並敦促國際社會重視台灣的良善作為及參與的權利。

她提到，在場的內政部副部長達戈亞戈（Isabella Dageago）在擔任衛生部長任內，連續3年在世衛大會上聲援台灣，對於這些堅定支持的友誼，她代表台灣與所有人民向諾魯表達最誠摯的感謝。

總統利用國宴場合恭喜諾魯成功獲得2026年密克羅尼西亞運動會的主辦權，這是連結太平洋區域夥伴的體育盛會，希望台灣的選手能夠出席盛會，一起為諾魯推展體育交流盡一份心力。

她說，非常期待諾魯在昆洛斯領導下，兩國持續深化夥伴關係，一起推動太平洋區域的永續發展，祝福兩國國運昌隆，雙方的邦誼永固。

昆洛斯致詞感謝中華民國台灣提供諾魯在各個領域的支持與協助；台灣對諾魯的支持堅定不移，不論是諾魯繁榮時，還是經濟嚴重衰退時，抑或是近期全球疫情時，台灣都一直陪在身邊。他希望兩國發展出以信任及支持為核心的雙邊關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

昆洛斯也藉此機會讚揚中華民國台灣政府努力不懈，致力維護區域和平與穩定，諾魯將台灣視為親近的家人，台灣不但提供堅定支持，也與諾魯攜手合作，促進區域的民主、自由、和平以及穩定。

他說，台灣從樸實的過去能夠發展成今天的樣貌，可說是非常成功的範例，包括諾魯在內的許多發展中國家都希望能夠仿效，台灣在疫情期間穩健的經濟成長也令人驚豔，再次證實了以創新及改變為主軸的發展策略非常成功。昆洛斯並正式邀請蔡總統撥空訪問諾魯，他與第一夫人將感到十分榮幸。（編輯：翟思嘉）1111115