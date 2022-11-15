總統軍禮歡迎諾魯總統昆洛斯 讚台灣堅定好朋友

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天以軍禮歡迎諾魯總統昆洛斯訪團，感謝諾魯持續在國際場域為台灣仗義執言，且呼籲各國重視台灣國際參與的權利，是台灣堅定的好朋友。

昆洛斯表示，台灣是民主國家，不應被遺漏，應該與世界各國肩並肩一起前進。

總統蔡英文上午在總統府前廣場主持軍禮，以21響禮炮歡迎諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷，副總統賴清德陪同。隨後，總統在總統府與昆洛斯進行雙邊會晤，中午在總統府國宴宴請昆洛斯伉儷及訪團成員。

蔡總統代表中華民國政府及人民對訪團表達最誠摯的歡迎，感謝昆洛斯於9月底當選後不久，就率領內閣成員訪問台灣，展現對台灣的強力支持。

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她說，台灣與諾魯都是熱情洋溢的海洋國家，也共享民主自由的普世價值，台灣與諾魯多年以來在醫療衛生、農畜漁牧、潔淨能源以及海巡等等領域，都有密切的交流合作，也呈現出豐碩的成果。

蔡總統表示，近年來，雙方攜手合作共同克服疫情以及氣候變遷等多項挑戰，諾魯在國際場域上一直是台灣堅定的好朋友，感謝昆洛斯、諾魯政府以及人民持續在國際場域為台灣仗義執言，並且呼籲各國重視台灣國際參與的權利。（編輯：翟思嘉）1111115