賴清德讚帛琉是純淨天堂 致詞數次提中華民國台灣

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副總統賴清德（圖）展開為期3天2夜的「帛旅專案」，2日晚間在當地老爺大酒店主持答宴，感謝帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）這幾天對參訪團的熱情款待。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日

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（中央社記者溫貴香帛琉2日電）副總統賴清德今晚設宴感謝帛琉總統惠恕仁及人民的熱情招待，並讚帛琉是「純淨的天堂」；他致詞中，數次提到中華民國台灣，強調非常期待與帛琉共同努力，捍衛普世價值，共同維繫印太和平與穩定。

副總統賴清德「帛旅專案」第2天行程，參訪帛琉洛克群島，創下多項人生初體驗，包括第一次開船開了20分鐘、第一次倒船一次到位、第一次用牛奶湖的火山泥敷臉頰、第一次手持釣線釣魚20秒魚兒上鉤等；賴副總統晚間在下榻飯店設宴款待惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）夫婦、副總統席嫵杜、國會議員與官員等。

賴副總統致詞表示，為了感謝惠恕仁的邀訪與所率領的政府、參眾兩院以及全體帛琉人民，對訪問團的熱烈歡迎，特別設宴回請，以表達中華民國台灣對惠恕仁及全體人民的感謝。

他說，此行看到帛琉這個國家的美麗，昨天從飛機上往下看，就看到不同層次的藍，無法形容的美麗，一個又一個的島是那麼翠綠，就像一顆顆的綠寶石，鑲在湛藍島上面，令人嘆為觀止。

賴副總統說，到帛琉後，看到的天空比以往高、天際比以往遠、空氣也比以往所呼吸的空氣清新，環境非常潔淨，這個國家堪稱是純淨的天堂，一點也不為過。

副總統賴清德出訪友邦帛琉，2日晚間在當地老爺大酒店主持答宴，並邀請帛琉高中生到場演出，學生們以中文與帛琉文獻唱歌曲「手牽手」。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日

賴副總統感謝惠恕仁這兩天行程一路相陪，今天還當他的嚮導遊牛奶湖，也去烏龍島，看了各個美麗景點，聽到許多關於帛琉的美麗傳說。

副總統表示，經由惠恕仁介紹，不僅看到帛琉美麗風景及豐富文化，看到一般觀光客沒注意的地方，這也是台灣可學習之處，例如帛琉對環境保護非常用心，不用殺蟲劑也不用肥料，避免污染環境，若釣到保育類的魚，還要放回去；沒有看到任何一個垃圾桶。

賴副總統說，帛琉在惠恕仁領導下，積極因應氣候變遷的危機，在2032年帛琉要達到百分之百綠能的供應，當然包括他本人在內，感受到帛琉全體人民對中華民國台灣的熱情。

他表示，中華民國台灣非常期待能夠進一步與帛琉共和國加強雙邊關係，進行各項更緊密的合作，創造兩國的雙贏局面；台帛都是海洋國家，面對氣候變遷的挑戰格外感受強烈，一起共同為守護地球來努力。

賴副總統說，台帛兩國都是民主國家，共同享有民主、自由、人權的價值，中華民國台灣也非常期待，能夠與帛琉共和國共同努力，捍衛普世價值，並且共同維繫印太的和平與穩定。

他表示，訪問團每一位成員回台後都有自己的任務，盼能夠確實執行，不辜負惠恕仁與帛琉全體人民對台灣的期待，也祝福台帛邦誼永固，兩國人民感情愈來愈好。（編輯：黃國倫）1111102

副總統賴清德（前中）出訪友邦帛琉共和國，2日晚間在帛琉老爺大酒店主持答宴，表演團體演唱「手牽手」時，他拿出手機點亮手電筒，與賓客們一同隨著節奏揮舞。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日

率團出訪帛琉的副總統賴清德2日晚間在當地酒店主持答宴，並邀請帛琉高中生演出獻唱，台灣訪團成員與帛琉官員政要持手機點燈配合音樂搖擺，氣氛溫馨動人。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日

副總統賴清德（藍衣者）率團出訪友邦帛琉共和國，2日晚間在帛琉老爺大酒店主持答宴，席間舉杯向帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）和官員們致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月2日