台灣現荷蘭病徵兆？ 楊金龍：絕對沒有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央銀行總裁楊金龍（右）4日列席立院答詢時表示，台灣絕對沒有「荷蘭病」現象或徵兆。左為行政院長蘇貞昌。中央社記者徐肇昌攝 111年11月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北4日電）立委今天質詢時，舉科技業與其他產業的消長，詢問台灣有沒有「荷蘭病」徵兆。中央銀行總裁楊金龍說，絕對沒有這個現象；行政院長蘇貞昌表示，政府會就中小企業發展及提振，花鉅額經費給予幫忙。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

國民黨立委林德福質詢時表示，政府只重視科技產業，而且從薪資水準來看，目前科技業的薪資一枝獨秀，與其他產業苦哈哈的情況相比，似乎凸顯出病灶，台灣有沒有荷蘭病的徵兆。

楊金龍說，荷蘭病是1960年代，荷蘭因為在北海發現天然氣油田，因此貿易順差節節上升、荷蘭盾升值，導致其他產業都下來，而台灣絕對沒有這種現象。

蘇貞昌指出，上個禮拜的行政院會專案報告，討論中小企業的發展與提振，政府花鉅額經費，給予中小企業精進與提升。

林德福也關注物價上漲問題，詢問蘇貞昌上漲原因及能否接受漲價情況。

蘇貞昌指出，政府從大宗原物料進口等做相關的減稅、免稅，也延長期間，政府知道這個挑戰，戒慎恐懼的面對，希望減少民眾負擔、降低受衝擊的程度，會盡最大努力。

行政院主計總處主計長朱澤民說，相對其他國家，台灣的漲幅較低。

財政部長蘇建榮表示，考慮到物價上漲，實質所得可能相對會減低，按所得稅法規定，物價上漲達3%以上就自動調整免稅額、扣除額，明年所得稅申報今年所得稅時，自動會把免稅額、扣除額調漲。

談到貨幣政策，林德福說，國際經濟情勢詭譎多變，由於台灣是小型經濟體，易受到歐美等先進經濟體的貨幣政策影響，在歐美通膨等問題還沒解決及還是繼續有升息高峰等情況下，台幣是否有貶值空間。

楊金龍說，台幣跟其他貨幣比較，雖然也有貶值，但台幣算是非常穩定的。

林德福追問，當美國升息力道更大，央行應不應該花更多美元賣匯阻貶。

楊金龍說，這要看情況，央行在上半年淨賣匯82.5億美元阻貶，而7月、8月剛好是台灣上市櫃公司發放股利，外資把這些股利匯出去，基本上「7、8、9月我們有在進場調節」，但最近他發現，這些慢慢的穩定下來。

林德福詢問，未來新台幣就算有機會回檔到28元，已經上漲的物價是否有可能回檔。

蘇貞昌說，這有它的剛性，理論上是相當困難，因此政府盡量用政策工具減輕衝擊及調節，例如調漲基本工資等。

此外，國民黨立委費鴻泰質詢提到，青年安心成家購屋貸款利息優惠半碼政策，今年底將屆滿，明年這項政策要不要繼續延續；蘇貞昌說，要看利率情況，如果情況還是這樣，應該往這方面再來考量。（編輯：蘇龍麒）1111104