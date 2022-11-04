賴清德：與Coursera進一步合作 提升台灣英語能力

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副總統賴清德（右）4日接見國際數位學習平台Coursera執行長傑夫．馬喬卡達（Jeff Maggioncalda）（左），期盼未來能與Coursera有進一步的合作關係，提升台灣在雙語政策或數位學習方面的發展。（總統府提供）中央社記者謝佳珍傳真 111年11月4日

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（中央社記者溫貴香台北4日電）副總統賴清德今天接見國際數位學習平台Coursera執行長傑夫‧馬喬卡達一行人表示，期盼未來能與Coursera有進一步的合作關係，提升台灣在雙語政策或數位學習方面的發展。

賴副總統下午在國發會副主委施克和陪同下接見國際數位學習平台Coursera執行長傑夫‧馬喬卡達（Jeff Maggioncalda），副總統致詞時，首先代表總統蔡英文熱烈歡迎傑夫‧馬喬卡達及其團隊到台灣訪問，同時也感謝Coursera團隊對台灣的重視，在繁忙的亞洲行程中，特別抽出時間到台灣。

賴副總統表示，台灣是一個民主、多元且自由開放的國家，除了在全球產業鏈扮演關鍵角色，蔡總統也非常希望台灣能更國際化，在國際上做出更具體的貢獻。

他說，蔡總統在2020就職演說中，揭櫫2030年雙語政策的方向，希望全面提升台灣民眾的英語力，進而增加台灣的競爭力。

他表示，國家發展委員會會同教育部等相關部會擘劃雙語政策6大推動主軸，包括成立行政法人專責推動雙語政策；善用數位學習，對象包含學生、公務人員及社會各專業人士，未來也會擴大英語檢測能量，目的就是希望能夠全面幫助民眾運用英語，並參與國際社會。

賴副總統認為，在後疫情時代，數位學習更是重要。數位學習在台灣有兩個發展面向，一個是國內企業從事包括設備、器材、軟硬體的研發。另一個則是內容製作，包括與國際數位學習機構合作。Coursera是鼎鼎有名的國際數位學習機構，訂戶已經超過一億人，是一個相當大的團體。

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賴副總統說，在台灣，包括台積電、台灣大學、台北醫學大學都有跟Coursera合作。另外，南韓、新加坡等100多個國家也有和Coursera合作。台灣也非常期待，未來在雙語政策，或數位學習方面，能與Coursera有進一步的合作關係。

最後，賴副總統再次歡迎訪賓來到台灣。他說，這次訪賓在台灣僅停留數個小時，未來若有機會停留更久，相信一定會更了解台灣社會，也會更喜歡台灣。（編輯：蘇志宗）1111104