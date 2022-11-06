蔡其昌曾批拒參加辯論會 盧秀燕：公辦場將出席

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民進黨台中市長參選人蔡其昌曾批評台中市長盧秀燕拒參加政策辯論會；盧秀燕（前中）6日受訪表示，選委會就有舉辦公辦的辯論式政見說明會，她在登記參選台中市長的表格上有勾選會參加。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月6日

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（中央社記者蘇木春台中6日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌，曾批評台中市長盧秀燕拒參加政策辯論會，盧秀燕今天表示，她在登記參選的表格上，本來就有勾選會參加，按台中市選委會規劃，11月15日就會舉辦。

盧秀燕今天前往北屯區大坑登山步道，向民眾握手拜票，並準備扇子沿路發放，象徵「扇」的循環、正向選舉，隨後前往豐原區為無黨籍台中市議員陳清龍競選總部成立站台。

台北市長選舉電視辯論會昨天登場，媒體聯訪時記者詢問誰的表現最好，盧秀燕表示，因為行程緊湊的關係，她沒有觀看台北的辯論會，但聽說3名參選人的表現都很好。

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盧秀燕說，她也要特別感謝代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安，昨天特別在辯論會上肯定台中的市政、肯定盧秀燕，要特別謝謝他，「我們一起加油」。

記者進一步提問之前蔡其昌曾批評她不願參加辯論會，盧秀燕表示，選委會就有舉辦公辦的辯論式政見說明會，她在登記參選台中市長的表格上，就有勾選會參加，因此本來就會參加，而且按台中市選委會的規劃，11月15日就會舉辦。（編輯：卞金峰）1111106