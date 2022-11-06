挺鄭運鵬 林飛帆：不讓張善政復刻韓國瑜高雄模式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨副秘書長林飛帆今天提出支持桃園市長參選人鄭運鵬的3理由指出，除了延續光榮，珍惜桃園人8年來讓城市蛻變的共同努力，也要拒絕2018高雄惡夢在桃園重演；不要讓國民黨張善政，有機會在桃園復刻韓國瑜的高雄治理模式。

林飛帆今天透過臉書指出，他難以想像如果張善政當選，把4年前韓國瑜治理高雄的模式帶來桃園，那將會是什麼樣的場景。

林飛帆說，支持鄭運鵬的理由，就是延續光榮，珍惜桃園人8年來讓城市蛻變的共同努力；拒絕2018高雄惡夢在桃園重演，不要讓張善政有機會在桃園復刻韓國瑜的高雄治理模式；把握桃園在國際供應鏈的關鍵地位，讓有協調力且早就在協助產業布局投資桃園的鄭運鵬來接棒鄭文燦。

林飛帆說，今天鄭運鵬在媒體投書，分享各縣市、甚至世界各國都在積極爭取的台積電1奈米最先進製程投資落腳桃園，對桃園的重要性，以及對台灣經濟產業安全的重要性。未來8年、10年，不只是桃園發展的關鍵契機，也是建構台灣產業供應鏈韌性的關鍵時機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，鄭運鵬和桃園市長鄭文燦，一個在立法院，一個在桃園市政府。他們看見產業需要，看見打造桃園成為國際供應鏈重鎮對台灣的重要性，因為他們努力協調、整合各部會，替台積電排除投資障礙。

林飛帆表示，這次桃園的選擇，其實很單純，那就是，「韓國瑜式的唱衰桃園」對上「珍惜光榮蛻變的桃園」，再過20天就要投票了，希望桃園市民一起做出對這座城市最好的決定。（編輯：林克倫）1111106