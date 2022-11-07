吳釗燮接受澳媒專訪 籲中國和平解決兩岸分歧

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）澳洲「第九頻道」昨天播出外交部長吳釗燮專訪，吳釗燮表示，台灣不希望兩岸緊張局勢演變成戰事，因為不論台灣或中國，都無法從戰爭中得利，中國應以和平方式解決兩岸分歧。

外交部今天發布新聞稿指出，吳釗燮日前接受澳洲第九頻道「60分鐘」節目訪問，昨晚節目以「直擊台灣現場與中國迫在眉睫的戰爭威脅」為題，播出吳釗燮訪談片段。

吳釗燮表示，中國不斷對台增強軍事、外交、經濟壓迫，阻撓台灣參與國際組織，今年8月中方更禁止上百家台灣公司出口超過千件商品至中國，企圖傷害台灣的經濟發展，但中國行徑不僅未達其預期目標，台灣人民反而更堅定自我防衛信念，沉穩因應中國挑戰。

吳釗燮說，台灣不希望兩岸緊張局勢演變成戰事，因為不論台灣或中國，任一方都無法從戰爭中得利，且勢必連帶波及全球。以台灣半導體產業為例，台灣居全球半導體供應鏈關鍵地位，兩岸若發生戰爭，全球經濟發展勢必大受影響。

針對中國國家主席習近平主張不惜武統台灣，吳釗燮認為，習近平顯然不瞭解台灣民意，也不在乎台灣人民感受；台灣是民主國家，任何人都不能強迫台灣人民接受中國所提的解決台灣方案，香港「一國兩制」模式已告破產，台灣未來須由台灣人民決定。

吳釗燮重申，面對中國的步步進逼，台灣有高度自我防衛的決心，將為自己的國家、主權、土地、人民而戰。

吳釗燮呼籲，中國應認真思考總統蔡英文今年國慶演說所呼籲，以和平方式解決兩岸分歧，台灣願與中國在對等尊嚴及不設政治前提的情況下對談，希望中國也善盡責任找到和平應處兩岸歧異之道。

吳釗燮表示，中國試圖阻撓各國展現對台灣的支持，結果反讓更多國家堅定支持台灣，紛紛組團來台訪問，以實際行動證明與台灣站在一起。他對澳洲等各國的發聲與相挺，都深表感激之意。

外交部表示，「60分鐘」是澳洲「第九頻道」旗艦新聞節目，自1979年開播以來已經42年，是澳洲歷史最悠久的時事議題節目，於每周日晚間8時黃金時段播出，每集平均可吸引100萬人次收看。（編輯：謝佳珍）1111107