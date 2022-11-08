副總統：體育即國力 盼企業鼓勵員工培養終身運動

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副總統賴清德（左）8日出席111年度運動企業認證授證典禮，他期望落實「體育即國力」目標，讓企業鼓勵員工培養一項終身運動。（總統府提供）中央社記者謝佳珍傳真 111年11月8日

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（中央社記者葉素萍台北8日電）副總統賴清德今天出席111年度運動企業認證授證典禮，他期望，落實「體育即國力」目標，讓企業鼓勵員工培養一項終身運動，以善盡企業責任並營造良好工作地點及生活場所。

總統府發布新聞稿表示，賴副總統受邀出席教育部體育署舉辦的111年度運動企業認證授證典禮致詞時指出，運動企業認證已經推動7年，現在已有近600家企業參與，受惠員工達106萬人。

他說，教育部體育署推動這項政策目的，一方面要落實總統蔡英文的「體育即國力」目標；另一方面希望透過公私協力，讓企業關心自己的員工，鼓勵員工培養一項終身運動，以善盡企業責任，讓每一名員工都能身強體壯，讓國力能夠更強。

賴副總統提到，根據國民健康署公布資料，民眾平均餘命已經超過80歲，但不健康年數達8.4年。換句話說，民眾平均餘命當中，有10%的時間是不健康的，可能是臥病在床、坐輪椅，或是生活上需要照顧。

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他認為，縮短平均餘命與不健康年數間的距離是非常重要的國家健康政策。其中最簡單、最重要及最好的方式，就是每一個人從年輕到退休，都有一項適合自己的運動習慣。

副總統說，以前他擔任臨床醫師看診時，常會碰到糖尿病的病人，即使像散步這樣的運動，對糖尿病、高血壓、體重過重等，都非常有幫助。他希望讓企業及員工了解運動好處很多，可以紓解壓力、放鬆心情、增強體力以及對抗疾病。（編輯：謝佳珍）1111108