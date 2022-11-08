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黃國昌曝賤賣眷地證據音檔 國防部：不代表官方立場

2022/11/8 21:38
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（中央社記者游凱翔台北8日電）前立委黃國昌今天指控，基隆市長參選人蔡適應施壓國防部賤賣林口眷地，同時公布國防部官員表明有民代施壓的錄音。國防部回應，業管人員於非正式場合個人談話遭側錄，內容未周延，不代表國防部立場。

媒體報導，黃國昌指控民進黨基隆市長參選人蔡適應濫用立委職權進行不法關說，施壓國防部違法賤賣林口干城二村眷地，黃國昌今天公布檢舉錄音檔，國防部官員在對話中表明「當初你們找那個民代來壓我們」。

國防部晚間發布新聞稿表示，針對林口干城二村國有土地案相關爭議，國防部按照「國軍老舊眷村改建條例」規定，國防部運用眷改土地處分所得，執行老舊眷村改建，均以依法行政為基本原則。

國防部說明，此案於民國105年11月30日報奉行政院同意辦理標售，經委託財政部國有財產署辦理5次公開標售均流標；至今年4月12日由國產署辦理第6次公開標售，才以新台幣9億2680萬元整標脫。

國防部指出，至於相關業管人員於非正式場合的個人談話遭側錄，內容未周延，不代表國防部立場。（編輯：林興盟）1111108

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