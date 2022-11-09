藍告薛瑞元圖利高端 綠委：炒作選情捕風捉影

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（中央社記者王承中、王揚宇台北9日電）衛福部疾管署提供疫苗保護效益分析資料惹議，國民黨團今天控告衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩圖利高端。民進黨團書記長郭國文表示，國民黨為持續炒作選情，就開始捕風捉影，但依舊拿不出事證。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長林思銘等人今天在立法院召開記者會。林思銘指出，對於高端疫苗的保護力效益報告，竟然是由衛福部疾管署充當槍手，替高端補考繳作業，國民黨團今天上午前往北檢告發薛瑞元、周志浩圖利。

林思銘表示，薛瑞元、周志浩公然護航圖利高端公司，簡直是目無法紀，衛福部、疾管署醜聞弊案不斷，公信力已經蕩然無存，希望司法單位要徹查。

李德維指出，在7月27日高端送出保護效益報告給衛福部的同日，衛福部公告修訂特定藥物專案核准製造及輸入辦法，容許疾管署以公衛為由，搜集所有施打疫苗民眾的資訊，不必經倫理審查會的審查就可做疫苗效益報告。衛福部真的是可惡、不要臉，玩法弄法。

他表示，衛福部為高端補考還代答並自己審查過關，這不是圖利，什麼才是圖利，中華民國還有法制嗎？衛福部有為其他藥廠做相關的服務嗎？到底是要掩護、遮蓋什麼？國民黨團希望司法單位，能夠秉持公正的立場，好好查辦，國民黨團也會持續追下去。

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民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問指出，衛福部已經澄清，相關資料是針對不同疫苗的保護力進行研究與統整，並非針對高端，難道研究疫苗保護力不是衛福部應該做的事？

郭國文說，國民黨為了幫國民黨台北市長參選人蔣萬安打民進黨台北市長參選人陳時中，把高端當把柄很久了；然而，在高端補件完成，也通過EUA審核後，國民黨為了持續炒作選情，就開始捕風捉影，但依舊拿不出事證；甚至連全世界都採用的保護效益分析也能炒作，顯示藍營選舉沒招，只能抱著「高端牌」不放。（編輯：蘇志宗）1111109