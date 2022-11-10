蘇貞昌：台灣不是柬埔寨 清剿犯罪到底

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（中央社記者賴于榛台北9日電）近期台灣破獲「詐欺集團囚禁凌虐」案件，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底，也肯定警方積極偵辦、向上溯源，破獲此案。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「111年第5次治安會報」，會中致詞表示，台灣治安在行政團隊努力下，滿意度雖獲得提升，但隨民眾對治安的要求提高，期許各單位持續精進努力，使民眾對整體社會治安更滿意及放心。

蘇貞昌說，警方近日分別在新北淡水、桃園中壢偵破詐欺及人口販運集團將求職被害人囚禁凌虐的案件，並在內政部警政署長黃明昭親自坐鎮指揮下，共救出58名受害人，但仍不幸有3人遭凌虐致死，其不法犯行，令人髮指。

他表示，台灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底，也高度肯定警方積極偵辦、向上溯源，因而破獲此一惡行重大的犯罪集團。

蘇貞昌指出，總統蔡英文第一時間獲悉此事，立即指示相關部會傾全力偵緝不法，同時應協助被害人鑑別、醫療及心理諮商等安置關懷事宜，後續也請內政部警政署、各檢察署務必全力蒐證，將所有犯嫌繩之以法、從嚴究辦。

警政署6日起執行新一波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案，蘇貞昌請警政署就類此涉及私刑拘禁情事，依法從重究辦，並應主動回溯清查失蹤人口，全力挖掘並救援被隱藏囚禁的被害人。

蘇貞昌同時指示警政署透過「第三方警政」，結合地方政府行政力量，讓易滋生犯罪群聚的特定場所業者心生警惕，如發現有行跡可疑人士出入，或有從事犯罪行為跡象者，應即時通報，絕不可窩藏。

他也說，失蹤人口多為弱勢中的弱勢，一旦失蹤便求救無門，因此政府應主動積極追查失蹤人口源頭，同時針對行蹤異常的出入境人士加強追查並掌握行蹤。

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針對社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」此類高風險徵才貼文，蘇貞昌也要求權責機關即時通知平台業者配合下架，並循線追查，也呼籲民眾切勿被不法集團不合常理的工作條件所誘惑，讓自己身陷險境。

蘇貞昌表示，今年7月已核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，請內政部、法務部、國家通訊傳播委員會、金管會及勞動部等各有關部會，共同合作、貫徹執行，全面掃蕩詐欺集團，保護民眾生命及財產安全。（編輯：林治平）1111110