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無良公關公司爭議 蘇貞昌：若有人歪曲要自己負責

2022/11/11 10:22（11/11 11:01 更新）
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臉書粉專「無良公關公司」貼文指藍營計劃找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，然而粉專事後關閉，傳是陳時中競辦要求。行政院長蘇貞昌（前）11日在立法院受訪表示，事實已清清楚楚，若有人故意歪曲或自導自演，要自己負責。中央社記者鄭清元攝 111年11月11日
臉書粉專「無良公關公司」貼文指藍營計劃找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，然而粉專事後關閉，傳是陳時中競辦要求。行政院長蘇貞昌（前）11日在立法院受訪表示，事實已清清楚楚，若有人故意歪曲或自導自演，要自己負責。中央社記者鄭清元攝 111年11月11日
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（中央社記者王揚宇台北11日電）臉書粉專「無良公關公司」貼文指藍營計劃找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，然而粉專事後關閉，傳是陳時中競辦要求。行政院長蘇貞昌今天受訪說，事實已清清楚楚，若有人故意歪曲或自導自演，要自己負責。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，對於「無良公關公司」關粉專，說是陳時中競辦要求；蘇貞昌表示，這個已經有說明，事實也已經清清楚楚，如果有人故意歪曲或自導自演，都要自己負責。

「無良公關公司」9日晚間貼文，指國民黨計劃找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，包含國民黨台北巿長候選人蔣萬安、市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維皆在企畫書上簽名，蔣萬安競選辦公室嚴正否認，3名民代也已報警。

粉專後來發出道歉文：「感謝各方指謫、指教、關心、與讚美。很抱歉造成大家的困擾與不開心。」

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陳時中10日接受媒體聯訪則表示，有聽聞此事，但與他完全無關，他沒有做也不會做跟拍、騷擾等暗黑行為，並呼籲民眾及對手不要做這些事情，大家選舉是為了替最深愛的台灣、台北多做事，而不是為了傷害別人。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤補充指出，團隊昨天在網路上看到這起事件，不清楚、不了解粉專發布的文件是從哪裡來的，也是從媒體得知整起事件，因此，不便評論。（編輯：趙蔚蘭）1111111

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