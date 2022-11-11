蘇貞昌：台灣沒有治安假期 挑戰法紀絕對依法嚴懲

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（中央社記者王揚宇台北11日電）國民黨立委賴士葆今天質詢提到，民眾認為治安敗壞，難道是因為選舉期間有治安假期。行政院長蘇貞昌說，台灣沒有治安假期，誰敢挑戰法紀絕對依法嚴懲，而且台灣更不是柬埔寨。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

賴士葆質詢時提到，警察大學校長陳檡文被爆出曾與黑道出入招待所，但現在都還沒處理，外界有一個說法，指陳檡文是內政部長徐國勇的人，所以蘇貞昌動不了。

蘇貞昌說，徐國勇已下令徹查，但說警察是誰的人，這種說法並不正確，而且不管是誰的人，說他動不了，更不正確；待調查結果出來後，該怎麼處理就怎麼處理，他不會動不了。

賴士葆質疑近期發生多起槍擊案，讓人覺得綠色執政「慶記」保證，難道因為現在是選舉期間，行政院長跟總統蔡英文到處輔選，因此治安擺爛、有治安假期。

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蘇貞昌說，立委的描述並不正確，因為他前天才主持治安會報，並表示台灣沒有治安假期，也沒有動不了，而且每一件都破；此外，台灣更不是柬埔寨，柬埔寨會成為綁人、勒贖、凌虐的園區，台灣則是每一案都破、每一個犯罪者都抓到。

蘇貞昌強調，在台灣誰敢挑戰法紀，絕對依法嚴懲，每一案都破；不過，對於治安他不敢說滿意，一定要戰戰兢兢，隨時都不敢鬆懈，民眾會擔心，政府更應該警惕。（編輯：林興盟）1111111