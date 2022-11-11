洪孟楷質詢猛批 蘇貞昌：我哪一句講空話

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北11日電）國民黨立委洪孟楷今天質詢行政院長蘇貞昌有關政院版最低工資法草案時，雙方針鋒相對。洪孟楷指蘇貞昌講空話；蘇貞昌則說，「我什麼地方講空話，我哪一句講空話」、「你媽媽（前立委郭素春）質詢都沒有像你這樣」。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。

國民黨立委洪孟楷上午質詢蘇貞昌時，雙方針鋒相對。洪孟楷質詢問到行政院版最低工資法草案何時送立法院審議時，蘇貞昌答覆，政府對於勞工的照顧，從來沒有懈怠，「我們年年調升勞工的基本工資，時薪遠超過國民黨執政的時期。」未待蘇貞昌準備接著說明基本工資法，洪孟楷發話繼續質詢，蘇貞昌則對答覆被打斷不悅表示，正在答覆，不要打斷。

蘇貞昌質疑，洪孟楷提出質詢，卻又不聽回答，自說自話，這樣就永遠不知道。洪孟楷則批評，蘇貞昌來到人民的立法院，民意代表嗆聲，就是對台灣人民嗆聲。

言詞交鋒過程，蘇貞昌說，「我從來沒有嗆聲，我在好好回答，我正在回答，是你打斷。你要問，又不給我回答，自說自話。」他說，是依照憲法來立法院，民眾希望聽到政府把事情講清楚，洪孟楷質詢又自說自話，不讓回答，想攻擊而已。

洪孟楷於日前質詢時曾批評蘇貞昌「講空話」，今天又再次批評蘇貞昌答覆是講空話，蘇貞昌反問洪孟楷，「我什麼地方講空話，我哪一句講空話。」蘇貞昌說，洪孟楷沒有好好質詢，浪費時間。

洪孟楷與蘇貞昌的交鋒，一直到15分鐘質詢時間結束後，還繼續講到台下。蘇貞昌告訴洪孟楷，「你媽媽質詢都沒有像你這樣」。洪孟楷回話，「不要扯，我不會講你的女兒，你也不要講我媽媽，互相尊重。」蘇貞昌最後說了一句，毫無修養。

下午賴士葆質詢時表示，蘇貞昌最近脾氣不好，早上還那樣大小聲，他從旁觀者的角度來看，可能是有點權力失落焦慮症，快沒有院長可以做，使得脾氣變壞。

蘇貞昌回應，「不會，你問我，我都笑笑；你以禮相待，我加倍奉還」；反過來，人家不客氣，他會更不客氣。

賴士葆表示，就是因為蘇貞昌跟立委大小聲，現在部會首長也跟立委大小聲，包括衛生福利部長薛瑞元，還沒當部長時，客客氣氣、就專業論專業，但現在卻是動不動大小聲、面露凶光、專搞鬥爭等。

薛瑞元說，他眼光很溫和；蘇貞昌表示，都是立委比較大聲，要尊重公務員最起碼的尊嚴。（編輯：翟思嘉）1111111