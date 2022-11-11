蘇貞昌：予豈好辯哉 盼兩院為福國利民持續合作

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立法院第10屆第6會期施政總質詢到11日傍晚結束，行政院長蘇貞昌在質詢結束後發表談話，感謝立委們的指教、指正及鞭策。中央社記者鄭清元攝 111年11月11日

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（中央社記者王揚宇台北11日電）行政院長蘇貞昌今天說，總質詢期間，有時出現比較尖銳的交鋒，其實「予豈好辯哉」，若不即時說明，恐讓民眾誤會，也希望立法院、行政院為福國利民持續合作。

立法院第10屆第6會期施政總質詢到今天接近傍晚結束，蘇貞昌最後致詞時，作上述表示。

蘇貞昌說，依據憲法及法律規定，總質詢總算告一段落，非常感謝立委們的指教、指正及鞭策，這段時間因他確診的關係，院會一度停止，很不好意思，而有很多立委捎來關心及祝福，他非常感動，藉此表示感謝。

蘇貞昌說，對於立委指教的問題，他已責成盡速妥為答覆說明，立委指教的相關政策，行政院會全力符合國家利益、人民期待來推動。

不過，蘇貞昌說，質詢相關過程，或因急於說明，或因立委迫於時間侷限等，有時候會出現比較尖銳的交鋒，其實予豈好辯哉，予不得已也。

蘇貞昌指出，有時候不即時說明，以今天媒體、網路傳播的快速，怕形成一個印象，讓民眾誤會，而且有時候人民也希望能夠得到政府為你做什麼，因此他有責任帶同政府官員及相關人員，做即時說明。

蘇貞昌表示，有時候讓主席在處理議程上，碰到一些困擾，他也致上「歹勢」，很希望國家最高民意機關立法院、國家最高行政機關行政院，兩院一起為福國利民持續合作。

蘇貞昌最後指出，接下來有許多法案、預算、政策，希望立法院大力支持、快速通過，以利施政，還請多多支持。（編輯：林興盟）1111111

立法院第10屆第6會期施政總質詢11日傍晚結束，行政院長蘇貞昌（右）表示，總質詢期間，有時出現比較尖銳的交鋒，其實「予豈好辯哉」，若不即時說明，恐讓民眾誤會。圖為蘇貞昌發表談話後，回座位上休息喘口氣。中央社記者鄭清元攝 111年11月11日