讚醫界守護民眾健康 蔡總統再提陳時中忍辱負重

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第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮13日在台北圓山大飯店舉辦，總統蔡英文表示，感謝醫界夥伴守護國人健康的貢獻與付出，政府未來將持續打造更好的醫療環境，以及更堅韌的醫療公衛體系。中央社記者王飛華攝 111年11月13日

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（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天出席醫師節慶祝大會，感謝疫情期間，醫界在第一線守護民眾健康；蔡總統也不忘提及民進黨台北市長候選人陳時中，表示陳時中擔任指揮官真的很辛苦，忍辱負重、一肩扛起，成功帶領台灣挺過三級警戒最艱困時刻。

蔡總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今天都出席在圓山大飯店舉行的「第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮」。

蔡總統致詞提到，醫界是國家防疫不可或缺關鍵力量，面對疫情升溫挑戰，醫界在第一線守護人民健康，因為有大家團結付出，台灣才能度過最艱難時刻，進一步開放國門，大家的努力，向世界展現台灣醫療與公衛體系面對挑戰時的韌性，這段時間以來，大家都辛苦了。

蔡總統說，很多醫師發揮專業，投入公衛與政策領域，守護全體人民健康，前衛福部長陳時中就是很好例子。

蔡總統表示，疫情期間，只有兩個人深夜打電話給她時，她是不敢生氣的，一個是外交部長吳釗燮，因為其業務範圍常有時差問題；另一個是陳時中，他當指揮官時真的很辛苦，責任也很重大，他一貫忍辱負重、一肩扛起，成功帶領台灣挺過三級警戒、爭取疫苗等疫情最艱困的時候。

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蔡總統指出，政府希望成為醫師堅強靠山，從制度面不斷改善醫療體制，她希望大家一起攜手努力打造更好的醫療環境、更堅韌的公衛體系。

蘇貞昌說，蔡總統領導國家、領導有方，行政院也很認真做；之所以有成績，也是因為有醫界幫忙，他今天是來鞠躬敬禮，謝謝大家；他說，因為有醫界照顧民眾健康，蔡總統許多福國利民的政策可以做，這段期間在最嚴峻的疫情中能夠守住疫情、發展經濟，許多第一線人員最辛苦。（編輯：蘇志宗）1111113

副總統賴清德13日在台北圓山大飯店出席「第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮」，並為慶祝大會致詞。中央社記者王飛華攝 111年11月13日

總統蔡英文（左3）、行政院長蘇貞昌（右3）13日在台北圓山大飯店出席第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮，與得獎代表一同合影。中央社記者王飛華攝 111年11月13日

第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮13日在台北圓山大飯店舉辦，副總統賴清德（右5）出席，與獲頒醫療典範獎醫師合影。中央社記者王飛華攝 111年11月13日