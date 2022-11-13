讚醫界防疫表現 賴清德：每人肩上都值得佩戴勳章

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（中央社記者葉素萍台北13日電）副總統賴清德今天說，疫情過後，當大家在檢討所有功過時，社會應給醫療人員熱烈掌聲肯定；防疫視同作戰，戰爭來時國軍是捍衛國家英雄，疫情時醫療人員團隊捍衛民眾生命安全，醫界表現不凡，每人肩上都值得佩戴一枚勳章。

賴副總統今天出席「第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮」。

賴副總統說，醫界必須具備高度專業與高尚醫德，尤其這次疫情，更是勇敢站在第一線、沒有任何推辭；他身為醫界一份子，一方面不捨大家辛苦，但一方面看到努力的成果、勇敢站在第一線、守護人民健康、捍衛大家生命安全，他感到驕傲、與有榮焉。

他指出，疫情過後，當大家在檢討所有功過時，社會應該給醫療人員一個熱烈的掌聲肯定。防疫視同作戰，戰爭來時，國軍是捍衛國家的英雄，疫情來時，是醫療人員、醫療團隊在捍衛民眾生命安全，他一直認為，這個疫情醫界表現不凡，每個人肩上都值得佩戴一枚勳章。

副總統也提到，醫界有許多辛苦，最大夢魘是碰到醫療糾紛，社會若有一套合理的法律制度，能讓醫界有更好發揮，該負責任當然負責任，但不應該屬於醫療人員該負的責任，也應該清楚界定，這樣才有辦法去除醫界在醫療服務時心裡的負擔。

副總統說，一直到邱泰源擔任醫師公會理事長兼立法委員，結合醫界力量，並得到當時擔任衛福部次長的薛瑞元、當時擔任衛福部長陳時中的大力支持，通過制度，大家應給薛瑞元、陳時中一個熱烈掌聲。

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他說，未來國家仍要仰賴醫界，這次疫情後，中央政府與立法院勢必會進行檢討，未來面對類似疫情，防疫工作如何做得更好，醫界可以貢獻想法、提供經驗，面對可能的新疫情時，台灣可以成為防疫韌性國家，讓社會更安全。

另外，副總統也說，台灣面對人口老化、因應新的智慧時代來臨，醫療行為改變，健保保付也會進行調整，衛福部中央主管機關與醫師公會共同合作，擬定妥善的因應新世代醫療行為的方式。（編輯：林克倫）1111113