桃園身障機構涉虐童 家長盼向鄭文燦陳情爭取權利

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（中央社記者郭建伸台北14日電）桃園某身障機構涉及虐待多名兒童甚至造成自閉症男童身亡，民眾黨立委賴香伶今天陪同多名受虐童家長舉行記者會。家長呼籲，盼能夠向桃園市長鄭文燦當面陳情，且家長也應有權參與爭議評議過程。

台灣民眾黨立委、桃園市長候選人賴香伶今天偕多名遭虐的兒童家長舉行記者會。

陳情家屬團代表、品捷爸爸提出多項訴求，呼籲身障童爭議評議過程應公開透明，身障童家長也應有權參與評議過程；目前桃園市僅有2所身障童受託機構，明顯已成為寡占市場，桃園市府身心科應規劃公益彩盈餘補助公托及準公托成立身障資源班，或輔導其他身障童特教機構，提升良性競爭。

品捷爸爸也呼籲，身障童照顧機構應建立雲端監控系統，保障身障童安全並讓家長及時掌握，並抽測教保員，落實稽核制度。

品捷爸爸提到，今年桃園爆發6起身障童不當管教和事，他們曾透過各種管道，想當面向桃園市長鄭文燦陳情，但都未獲正面回應。

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賴香伶指出，評鑑甲等機構爆發疑似虐童案，受虐兒童的家長多次陳情提出建言，但鄭文燦忙著輔選不願見面，家長轉而求助民眾黨，盼敦促政府改革。

賴香伶指出，政府應檢討現行評鑑制度，身心障礙者權益保障法應儘速修法，明定暫停虐童機構勸募，避免社會大眾愛心勸募被不當使用；政府也應獎助機構設置雲端監看系統，讓機構、家長共同參與照顧。（編輯：張均懋）1111114