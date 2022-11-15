台德關係升溫 德教育及研究部長將會晤吳政忠

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（中央社記者林育立柏林15日專電）德國聯邦教育及研究部證實，部長史塔克－瓦特辛格將會晤國科會主委吳政忠。台德官員和議員近來互訪頻繁，反應兩國關係升溫的趨勢。

德國聯邦教育及研究部一名發言人向中央社證實，部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）本週將會晤國科會主委吳政忠，不過沒有透露細節。

這不是德國首次有部長級官員在柏林會晤來訪的台灣對等官員。2017年，時任交通部長的杜布林德（Alexander Dobrindt）曾與賀陳旦會談；2019年經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）與沈榮津會談。

在總理府主管文化和媒體的部長羅斯（Claudia Roth）今年6月也與文化部長李永得會談。

不過，整體來說，去年底選後新政府上台，德國對台立場明顯轉為友善，稱台灣是「價值夥伴」和重要的經濟夥伴；總理蕭茲（Olaf Scholz）等政府高層多次表示，唯有用和平且雙方都同意的方式才能改變台海現狀。

針對中國在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的軍事恫嚇，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）還將台灣與遭俄羅斯入侵的烏克蘭相比，表示不接受一個比較大的國家違反國際法侵略比較小的鄰居，引來中國抗議。

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德國國會10月一連派兩個跨黨派代表團訪台，創下兩國交流的紀錄。經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）今天起低調訪台2天，聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格也將在柏林會晤國科會主委吳政忠，顯見台德交流日益密切。

據路透社報導，史塔克－瓦特辛格與吳政忠將討論兩國在電池研發、半導體、人工智慧、綠色氫氣等領域研究和技術合作的前景。（編輯：韋樞）1111115