Meet Taipei嘉年華開幕 賴清德：台灣有很好發展空間

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（中央社記者溫貴香台北16日電）副總統賴清德今天表示，台灣的新創產業符合天時、地利、人和條件，這幾年在相關單位努力下，讓有志於創新創業的年輕人、或不同年紀的夥伴，都可以在台灣找到很好發展空間，希望大家持續努力，相信未來一定有更好的成績。

副總統下午出席「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」開幕式致詞表示，他代表總統蔡英文感謝相關單位共同努力，讓這項活動舉辦到第9屆，成為亞洲最大創業嘉年華活動，他要向所有參與夥伴表示敬意與感謝。

副總統指出，在台灣參與創新創業事業，已符合天時、地利、人和的條件。就天時而言，隨著工業4.0、人工智慧、物聯網等新興科技不斷出現且充分應用，全球已進入全智慧化時代，包括智慧家庭、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、智慧生活等，讓有志於創新創業者可以好好表現。

他表示，聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議（COP27）剛結束，再次強化全世界140多個國家或地區，在2050年達到淨零轉型的目標。

副總統說，換言之，除了科技工業4.0革命，因應氣候危機的綠色工業革命已經開始。蔡總統在去年4月22日世界地球日宣布，2050淨零轉型是台灣的使命，行政院今年3月也公布台灣2050淨零轉型路徑圖，透過建立氣候法制跟科技研發兩大基礎，推動綠色工業時代，這也讓有志於創新創業的夥伴，有更好的發展空間與平台。

在地利方面，副總統說，他在行政院長任內時，秉承蔡總統指示推動「優化新創事業投資環境方案」，從人才培育、提供新創早期資金、稅賦減免、建立試驗場域等面向來協助新創，讓有志創新創業的年輕人、或不同年紀的夥伴，都可以在台灣找到很好的發展空間；由Amazon、Meta及Microsoft等國際知名公司，都紛紛在台灣進行研發單位的投資，可見一斑。

副總統說，這幾年來，經過大家的努力，台灣這塊土地確實非常適合投入創新創業，國際性評比機構也將台灣、美國、德國、瑞士、以色列等，列入同一等級創新創業的環境或國家；因此，他要再次為所有創新創業的夥伴們加油打氣。

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在人和方面，副總統表示，「數位時代」從2011年起利用雜誌發行的方式協助新創事業，奠定創新創業的基礎，「Meet Taipei創新創業嘉年華」今年是第9屆，每一屆都以新創為中心，並號召各種創投企業、育成中心作為加速與孵化器，邀請新創服務業者共襄盛舉；今年嘉年華攤位已超過500個，顯見台灣社會及企業的支持。

副總統最後祝福所有創新創業夥伴們堅持下去，相信未來一定會有更好的成績。（編輯：林克倫）1111116