緬懷高而潘 徐國勇：台灣現代建築發展指標人物

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（中央社記者賴于榛台北17日電）曾設計北美館、冬山河公園等建築聞名的台灣戰後第一代建築師高而潘，14日辭世。內政部長徐國勇今天說，高而潘受學界與業界推崇，作品也遍布全台，是台灣現代建築發展指標人物，他深表哀悼。

內政部今天發布新聞稿，轉述徐國勇上述表示。

高而潘1928年出生於台北大稻埕，接受日文與中文教育，並赴日本向建築聲響工學的先驅建築師佐藤武夫學習。

內政部表示，高而潘在1960至1990年代建築師生涯中，設計的建築作品類型相當豐富且多元，並隨著時間演進而更為精緻。高而潘1960年代設計的省立護專文教大樓、胡適墓園與新淡水高爾夫球場俱樂部等作品，表現RC塑性特質的粗獷主義（Brutalism），及結合通透而流暢的底層空間。

他1970年代設計的台北市銀行大廈與台中張淑齡公館，則是以水平採光窗及垂直分離的服務核，呈現機能性建築之美。

另外，內政部說，高而潘1980年代設計的台北市立美術館，展現現代建築（Metabolism）空間延展的理念，這些優秀的建築作品，引領台灣現代建築的發展。

高而潘1965年起在淡江大學及中國文化大學建築系任教，1966年成立高而潘建築師事務所，曾擔任台北市建築師公會、中華民國全國建築師公會理事長等，並在1996年獲得第2屆中華民國傑出建築師獎。

內政部說，高而潘是台灣戰後第一代建築巨擘，設計的建築作品，以及對建築教育、建築師公會的貢獻，永為後人緬懷。（編輯：翟思嘉）1111117