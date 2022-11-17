18歲公民權複決 王婉諭：朝野應放下算計爭取支持

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（中央社記者葉素萍台北17日電）中選會今天舉行第3場18歲公民權意見發表會，擔任正方代表的時代力量立委王婉諭說，近日有部分政黨支持者看到高中生支持不同政黨候選人，高喊不支持18歲公民權，這心態傷害民主；她籲朝野各黨放下爭執算計，尋求更多民眾支持。

18歲公民權修憲案公民複決共有5場意見發表會，由立法院擔任正方代表，沒有反方代表。

王婉諭在意見發表會指出，這個修憲的機會，已經錯過太久，一刻都不能再等待。

她說，18歲公民權是攸關世代正義的關鍵問題，現在所決定的每件事與政策，都會對未來10年、20年甚至50年的世代產生重大影響；然而政策擬定過程，最有可能被影響的未來世代，卻彷彿被消音一樣消聲匿跡。

王婉諭指出，如果18歲在刑法上被視為完全責任能力人，有義務要上戰場，甚至在公民投票過程中能為重要國家政策做出抉擇，沒有理由不讓他投票選舉理想候選人。

她認為，18歲年輕人也應該是這個國家的公民，在擁有相同義務與付出的同時，18歲公民權不應該是給予的恩賜，而是早該歸還的世代平等。

她說，有些人質疑年輕人不在乎政治、年輕人很容易被洗腦，但這樣的說法太小看年輕人，經過民主化30年與公民教育普級，台灣的未來世代早已與當年不一樣，他們不僅能透過網路社群思考討論行動，也具備公共事務參與能力。

王婉諭認為，面對中國威權統治的威脅，更需要透過公民教育潛移默化，讓下一代生長在自由民主的土壤，培養出對抗集權、守護台灣的天然免疫系統。

另外，她也說，近日有部分政黨支持者因為看到高中生支持不同政黨或候選人，就高喊著不支持18歲公民權，這心態想法對民主是非常大的傷害。

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王婉諭表示，推動18歲公民權是基本的憲政制度問題，無關政黨利益，不應該為特定政黨舖路，反之，政黨更應用理性開放的態度，爭取這些年輕人的支持。

她呼籲朝野各黨放下爭執與算計，在最後一週，一起走進鄉里，一起用理性的社會溝通，尋求更多民眾的支持，肩負起政治工作者的歷史責任。她也呼籲所有擁有投票權的台灣人，把這一票投給下一個世代的台灣，讓修憲巨輪持續轉動，台灣才有機會越來越好。（編輯：蘇龍麒）1111117