徐國勇表揚11位空勤模範 感謝英勇救援

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內政部17日舉行「111年空勤模範人員表揚」儀式，部長徐國勇（右8）表揚11位空中救難職人。（內政部提供）中央社記者賴于榛傳真 111年11月17日

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（中央社記者賴于榛台北17日電）內政部今天舉行「111年空勤模範人員表揚」儀式，由部長徐國勇表揚109年曾執行蘭嶼外海賴比瑞亞籍郵輪火燒船救援任務的正駕駛曾富禮，及去年執行高屏溪溪洲救援任務的正駕駛吳漢斌等11位空中救難職人。

內政部發布新聞稿指出，徐國勇表示，每當民眾生命財產發生危險時，空勤總隊、消防署特搜隊及海巡署機組員總能適時提供救援，17年來已在險峻高山、海上惡浪共同發揮最專業的能力，成功救援7760人，績效卓著。

徐國勇指出，近年登山活動盛行，相關意外增加，加上暴雨等惡劣氣候影響，導致偏遠山區聯外道受損，今年截至10月底，空勤總隊已執行救援相關任務591架次，運送物資比去年同期成長1倍，達到50公噸。

徐國勇除感謝相關人員的努力付出，也謝謝家屬支持，才能讓他們無後顧之憂，全心投入救災、救難、救護任務。

內政部表示，今年度獲獎人員包括洪志隆、吳漢斌、陳坤煌、張建偉、賀宇聲、曾富禮等6位飛行員、機務人員溫日光，以及呂政傑、江盈慧等2位辦理勤務相關及消防署陳柏瑞、海巡署蔡鐘賢等2位共勤人員。

內政部說，民國109年12月執行蘭嶼外海賴比瑞亞籍郵輪火燒船救援任務，當時船上仍有24名船員受困，救援任務分秒必爭，曾富禮接獲任務後，即定向目標位置，但當時能見度極差且海象惡劣，飛機無法降落，在機組人員共同協力下，及時將受困人員吊掛救出。

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另外，去年10月12日高屏溪溪水暴漲，數名在溪洲的民眾爬上怪手等待救援，情況危急，吳漢斌接獲任務後，隨即出動救援，將受困於河道及河床便道的3名民眾救起，載至鄰近安全區域，交予地面救援人員。

內政部指出，空勤總隊是國軍以外唯一政府航空單位，為建立全天候、立體化與高度機動的空中救災體系，去年7月起，6架重裝救災設備UH-60M黑鷹直升機正式投入救災行列，大幅提升夜間海上的搜救能量；另台東駐地直升機棚廠也於9月竣工，未來將持續提升整體空中救援效能。（編輯：謝佳珍）1111117

曾富禮民國109年12月執行蘭嶼外海賴比瑞亞籍郵輪火燒船救援任務，協助吊掛受困人員，獲選為111年空勤模範人員。（內政部提供）中央社記者賴于榛傳真 111年11月17日