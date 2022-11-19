選舉日停電？台電：員工辛勞不應被政治操作抹煞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北19日電）基隆市長候選人謝國樑指稱11月26日投票日，基隆將大規模停電。台電今天晚上發布新聞稿表達嚴正抗議，強調台電在全國性選舉或考試，都會依慣例加派人力，員工的辛勞不應被政治操作抹煞。

謝國樑今天在國民黨北北基桃晚會上表示，選舉日會有奧步出現，聽說基隆會有大規模停電。

台電晚間發布新聞稿表示，代表近3萬名員工表達嚴正抗議，台電是台灣的台電、是國家的台電，謝國樑的造謠行為，對台電每天在第一線努力工作確保穩定供電的員工來說，才是最大的污衊跟奧步。

台電指出，台電持續積極努力減少停電事故，基隆地區也不例外，台電從不敢自滿，也會持續改善供電品質；但謝國樑的造謠污衊對台電全國近3萬名員工，尤其是基隆地區將近千名員工及其家人，非常不公平。

台電說明，過去針對全國性選舉或高中、大學重要考試等活動，都會依慣例成立穩定供電應變小組，加派人力加強巡檢以降低停電影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為了因應這次大選，台電各區處更出動平時輪值人力的兩倍，近期也陸續協助各地方縣市政府選舉委員會，加強檢查及維修各投開票所屋內自備線路設備，並備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機等設備，確保投開票期間供電穩定。

台電提醒謝國樑，台電員工不分晝夜風雨，只要有需要就會出勤搶修線路，辛勞不該被政治操作抹煞；選舉炒話題是一時的，台電為了穩定供電卻是時時刻刻不敢鬆懈；希望同是為民服務的候選人，可以看見及肯定台電的努力。（編輯：林克倫）1111119