藍質疑檢調查賄辦藍不辦綠 綠：自以為司法人員

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（中央社記者王承中、郭建伸台北21日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，民進黨新北市長候選人林佳龍團隊在計程車廣告事件中疑似賄選，質疑檢調辦藍不辦綠。民進黨立法院黨團書記長郭國文表示，林佳龍早就回應是合法廣告，藍營卻自以為是司法人員，直接評判是賄選。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯，以及國民黨新北市議員候選人林鼎超等人今天在立法院召開記者會，提出各縣市地檢署偵案賄選案成果，卻唯獨不見新北地檢署查察民林佳龍團隊疑似賄選案，質疑是否只辦藍不辦綠。

曾銘宗表示，林佳龍競選總部人員發放新台幣200元給計程車司機，還特別強調拿錢不貼競選文宣貼紙也沒關係，這到底是否涉及賄選？調查局長王俊力也證實，已將相關事證移給新北地檢署，但新北地檢署到底有沒有立案、何時立案、何時偵辦？外界都等新北地檢署給答案。

曾銘宗指出，國民黨團要求檢調，依照查察賄選宣誓原則「行政中立」，落實「有聞必查」、「有據必辦」立場，盡速偵辦，不要辦藍不辦綠，不要只辦小咖，不敢辦大咖。國民黨團希望檢調是全民的檢調，請依法行政，才能贏取全民信賴。

謝衣鳯表示，對於賄選案偵辦態度，為何檢調對於綠營候選人的案件，辦案效率就跟其他候選人不一樣？國民黨桃園市長候選人張善政9月25日參加民間一場活動，主辦單位邀請他主持摸彩抽獎，29日就遭到桃園地檢署分案調查。

她指出，民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費案，調查局北機組11月15日報請台北地檢署指揮偵辦，地檢署17日下午正式分案列為「他」字案。這就是檢察機關在偵辦綠營提告的偵辦速度。

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郭國文指出，林佳龍早就回應是合法廣告，但國民黨團卻自以為是司法人員，有能力直接評判這是賄選，質疑沒有下文就是檢調辦藍不不辦綠，反酸國民黨立委監督司法機關比監督行政單位還用心。

郭國文也提到，林佳龍早已出面解釋，反倒是國民黨南投縣長候選人許淑華涉入縣府資源發泡麵碗的賄選疑雲，卻不見他們有任何說明；既然國民黨這麼在乎檢調效率，建議可來追一下調查進度。（編輯：蘇志宗）1111121