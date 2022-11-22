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選舉倒數 台南藍綠市長候選人車隊遊行爭取支持

2022/11/22 12:12
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（中央社記者張榮祥台南22日電）年底九合一選舉倒數4天，尋求連任的台南市長黃偉哲及國民黨台南市長候選人謝龍介，今天分別出動車隊遊行拜票，且以「母雞帶小雞」方式助選，拉抬黨籍市議員候選人聲勢。

黃偉哲今天前往大新營區的鹽水月港武廟祈求關聖帝君保佑，再率車隊遊行掃街拜票，呼籲選民站出來挺台南，力拚市長得票率及議會席次過半。

黃偉哲陣營發布新聞稿指出，大新營區是台灣的「米蘭之鄉」，越光米及蝴蝶蘭都是行銷國際的知名農產品，台南市政府10月在加拿大多倫多舉辦「台南週」展售會，大新營區越光米被搶購一空。

另外，隨著台南農水路大幅改善，銜接後壁區與白河區的市道172線已拓寬，東山區咖啡公路工程進行中，未來不只改善農產品運輸交通，也將為當地帶來更多消費人潮。

至於國民黨方面，謝龍介今天不僅在街頭開講，也以車隊遊行掃街，爭取選民支持，謝龍介說，最後這幾天凝聚團結，車隊掃街拜票，最後在小東公園的選前之夜已準備好了。

謝龍介陣營發布新聞稿指出，黃偉哲對學甲區槍擊案不斷迴避，台南市民要的是真相，但依舊沒有消息，一把衝鋒槍在民間流竄，對台南治安是很大威脅。

謝龍介自認選情一路走來倒吃甘蔗，但黃偉哲很早就碰到天花板，所有弊案說不清楚，喬工程、喬太陽能，到底是自己人所為還是利益喬不攏，越隱晦大家越猜測，對城市治安是最壞的示範。（編輯：卞金峰）1111122

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