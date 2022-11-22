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未申請租金補貼卻被核定 營建署：業者錯填資料

2022/11/22 19:08
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（中央社記者陳俊華台北22日電）營建署今天說，媒體報導指有包租代管租客未申請租金補貼，卻被核定資格，憂心個資外洩，經查是租金補貼便民服務原包租代管業者錯填資料所致，並非租客個資外洩，權益也無受損。

內政部營建署透過新聞稿表示，111年中央擴大租金補貼專案計畫為簡政便民，訂有協助社會住宅包租代管計畫舊戶租客帶入試算的相關規定，以利提供民眾擇優選擇補貼方案。

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營建署說，經查報載個案屬社會住宅包租代管計畫公會版的媒合案，在協助舊戶試算結果選擇過程中，業者誤將民眾專屬連結提供至其他案租客，導致誤撥帳戶，但過程中並無洩漏任何個人資料。

營建署指出，除已協助租客恢復領取社會住宅包租代管租金補助外，另責請業者將誤發的租金補貼款項追回，後續也請地方政府及國家住都中心全面清查，是否仍有相關個案的情形，未來在租金補貼政策推動，加強身分檢核機制，以避免類似情形再度發生。（編輯：林興盟）1111122

#營建署
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