徐國勇：嚴正譴責攻擊候選人 絕不容許暴力妨害選舉

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（中央社記者陳俊華台北23日電）新黨籍台北市議員候選人林婕麗今天在路口拜票時，突遭人毆打。內政部長徐國勇嚴正譴責民眾攻擊候選人的行為，並表示絕不容許使用暴力妨害選舉，要求警方依法偵辦，全力維護選舉治安。

新黨表示，林婕麗今天一早站在台北市警察局大直派出所前面的馬路口揮手拜票時，突然被人公然將她打到腦震盪，且右腦處大量流血，緊急前往馬偕醫院急診。

警方已迅速逮捕涉案25歲張姓男子，他辯稱因和前女友吵架心情不好才衝動打人。

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內政部透過新聞稿表示，林婕麗在路口拜票時，突遭人暴力痛毆頭部流血送醫，警方已迅速以傷害現行犯逮捕涉案男子，正依法偵辦中。

徐國勇嚴正譴責民眾攻擊候選人的行為，強調絕不容許使用暴力妨害選舉，已責成警政署依法嚴肅偵辦，並要求警方全力維護選舉治安；他籲請全國民眾應平和理性、遵守法令，共同營造優質選舉環境，維護民主法治價值。（編輯：郭無患）1111123