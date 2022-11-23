藍批綠委轉戰縣市長國會出席率差 綠嗆眼光狹隘

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨團今天召開記者會指出，民進黨7位立委轉戰縣市首長，不僅不辭職，上週的出席率又差。民進黨團書記長郭國文表示，民進黨候選人努力提政見、政績爭取選民認同，藍營卻只以出席率決定候選人品質，眼界如此狹隘。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。李德維表示，立委轉戰縣市長選舉中，國民黨立委蔣萬安率先辭去立委職務，但7位投入縣市長選舉的民進黨立委，卻表明不會跟進，言明要打正規戰。既然要打正規戰，投入縣市長選舉的民進黨立委，仍具立委身分，目前立法院正值開議期間，立委都必須親自簽名出席各委員會議。

李德維指出，就以上週14日到17日統計，民進黨立委周春米3次委員會都未出席，缺席率100%；鄭運鵬、劉建國、蔡適應、劉櫂豪等人3次委員會缺席2次，缺席率67%；黃秀芳出席和缺席數都為0，主要是上週委員會都安排考察行程。蔡其昌雖未出席上週委員會，但副院長依例不需簽到。

李德維表示，相比之下，投入南投縣長選舉的國民黨立委許淑華，上週3次委員會僅缺席1次，缺席率33%。另外，投入新竹市長、桃園市長選舉的民眾黨立委高虹安、賴香伶，上週3次委員會都沒有缺席。

曾銘宗表示，2018年當時高雄市長陳其邁、前立委姚文智宣布辭去立委，投入高雄市長、台北市長選舉，民進黨內一致敬佩決心，但到了2022年縣市長選舉，民進黨秘書長林錫耀卻說，「辭立委是選舉策略，不如打正規戰。」顯示民進黨總是「說一套、做一套」，永遠是雙標。

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民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問表示，選戰最後關頭，沒有想到藍營衝刺階段的戰略，竟然是以統計4天在立法院的出席率來評斷候選人，百年政黨淪落到這個程度，不禁令人感到悲哀。

郭國文指出，全台灣民進黨提名的候選人都努力提出政見、政績來爭取選民認同，藍營的戰略竟然是以統計4天的出席率來決定候選人品質，可見眼界與規模是如此狹隘。（編輯：翟思嘉）1111123