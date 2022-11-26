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推薦議員當選73名 趙少康：戰鬥藍獲民眾肯定

2022/11/26 23:22（11/27 00:42 更新）
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（中央社記者王承中台北26日電）中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康今天表示，戰鬥藍推薦的縣市議員候選人共有73名當選，更在台北市打出全壘打的佳績，顯現出戰鬥藍積極進取、奮發向上的戰鬥精神獲得民眾肯定。

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康日前在臉書發文，向大家推薦各縣市83名泛藍陣營的議員候選人。

九合一選舉結果今天揭曉，趙少康在晚間發布新聞稿指出，這次選戰，民進黨全面潰敗、退守南台灣，甚至贏的也不多，代表民眾對民進黨已經有極大的厭惡，與此同時，戰鬥藍推薦的縣市議員候選人成績相當優異。

趙少康表示，戰鬥藍推薦的縣市議員候選人在台北市打出全壘打的佳績，全國有73名戰鬥藍推薦的縣市議員候選人當選，他恭喜這些優秀議員的勝選，顯現出戰鬥藍積極進取、奮發向上的戰鬥精神獲得民眾肯定。

趙少康指出，今夜是國民黨的勝選之夜，藍軍的朋友們在這段日子辛苦了，今夜是歡慶與喘息的時刻，但待明天白日昇空，就是為中華民國、為全體人民服務的開始。「責任很重、路途很遠，但我們會持續團結，齊步前行」。（編輯：楊凱翔）1111126

#趙少康
#中廣
#民進黨
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