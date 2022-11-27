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翁章梁謝票 指選後關鍵在維持社會正常運作延續建設

2022/11/27 10:05（11/27 11:16 更新）
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九合一大選落幕，嘉義縣長翁章梁（中）以超過6成的得票率順利連任，27日展開為期2天全縣謝票之旅，感謝鄉親支持與鼓勵。（翁章梁提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月27日
九合一大選落幕，嘉義縣長翁章梁（中）以超過6成的得票率順利連任，27日展開為期2天全縣謝票之旅，感謝鄉親支持與鼓勵。（翁章梁提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月27日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣長翁章梁連任成功，今天展開2天全縣謝票行程，他認為選後關鍵是要維持政府及內閣穩定，讓社會正常運作，嘉義重大建設也必須延續，期盼選後縣民團結為嘉義發展轉型而努力。

九合一大選落幕，翁章梁以超過6成的得票率順利連任縣長，今天展開為期2天全縣謝票之旅，感謝鄉親的支持與鼓勵，沿途民眾熱情揮手歡迎。

翁章梁接受媒體聯訪表示，地方選舉結束，社會恢復正常生活，無論結果如何，都要感謝鄉親的支持，期盼選後大家繼續共同為嘉義的轉型及發展而努力。

翁章梁強調，總統蔡英文因民進黨選舉結果不理想辭去黨主席，黨內再來會有梳理、檢討，但選後關鍵必須維持政府及內閣穩定，讓社會正常運作，嘉義的重大建設也必須延續。

翁章梁也說，地方政府雖受到諸多外在因素影響，但做出政績及縣市發展才能得到鄉親肯定，嘉義縣轉型為農工大縣，左手抓發展、右手改善鄉親生活品質的方向正確，這次選舉獲各村里普遍支持，就是肯定過去4年縣府團隊的努力。（編輯：陳仁華）1111127

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