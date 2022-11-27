侯友宜視察安坑輕軌 12/11進行通車前初勘

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（中央社記者王鴻國新北27日電）九合一選舉昨天結束，新北市長侯友宜還未謝票就上工，今天視察安坑輕軌並表示，將於12月11日進行初勘，經初勘及履勘後，將在確保安全無虞情形下營運通車。

侯友宜在昨天市長選舉結束並獲連任成功，今天上午未進行謝票就恢復市政行程，除視察安坑輕軌的行控中心，並搭乘輕軌到和環狀線接軌的十四張站，確認安坑輕軌進度及全線列車行駛狀況。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，視察行程早就安排了，今天一路上平穩舒適，預定於12月11日辦理初勘作業，完成後報請交通部履勘，經初履勘作業並取得營運許可證，在確保安全無虞情形下即可營運通車，來提供市民朋友搭乘使用。

新北捷運局長李政安表示，安坑輕軌即將通車，新北捷運朝向2030年3環6線路網願景邁進，將達成139公里及121座車站，每10萬市民享有3座車站，與東京、首爾齊平，超越新加坡，成為國際級都市。

他表示，新北尚有多項重大軌道建設持續規劃進行中，如捷運汐東線、五股泰山輕軌等，期盼中央能協助盡快核定。

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新北市政府捷運工程局表示，安坑輕軌可與新北環狀線十四張站連通轉乘，連通道的步行距離僅需約2分鐘時間，通車後，安坑地區居民前往雙北市區可節省15至20分鐘通勤時間，預期可提高新店、安坑地區大眾運輸旅運需求，提升通勤的便捷性。

捷運局表示，安坑輕軌通車後初期營運班表，尖峰時段班距為每15分鐘1列車，在人口密集的安康（K6）站至十四張站（K9）則加開區間車，故其重疊班距每7.5分鐘即有一列車。可視搭乘最大旅運人次作動態調整，系統最大乘載能量由雙城站至十四張站則可達到6分鐘一列車班距服務。（編輯：陳清芳）1111127