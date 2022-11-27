黨主席補選 綠委建議賴團隊提早參與黨職

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文昨天宣布辭去民進黨主席，民進黨必須辦理黨主席補選。民進黨立委許智傑今天建議副總統賴清德團隊可提早參與黨職、布局2024；民進黨立委吳思瑤認為，現階段需要好好檢視理念、價值、路線，再談2024。

蔡英文昨天為九合一選舉挫敗承擔責任，辭去黨主席一職。民進黨秘書長林錫耀昨天表示，依黨章，黨會盡快在中常委、中執委裡面互推一位擔任代理黨主席；其次，出缺任期超過一年必須辦理黨主席補選，參照2018年經驗，當時是以一個多月時間完成黨主席補選交接。

許智傑今天接受媒體訪問表示，基層勸進賴清德的聲音不斷，接下來立委補選、黨主席改選，都是相當重要的一戰。

許智傑建議，賴清德團隊可以提早參與黨職、布局2024，提名時程也該提前，儘快推出優秀候選人，重新拾回人民對民進黨的信任及感動，才有機會延續2024政權。

吳思瑤晚間受訪指出，她相信賴清德是足以信賴，也是能夠準備好、能承擔的人，但她希望黨內不要只以2024作為檢討前提，現階段民進黨需要好好檢視理念、價值、路線，這都重於只為下一場選舉展開的布局。

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吳思瑤指出，賴清德當然是目前最孚眾望人選，但是賴清德有責任、也有臂膀去讓黨進行一個很深刻的檢討；好好檢討，再來布局未來，這才是對人民負責。

吳思瑤認為，現在民進黨面對的局勢，比2018年更慘烈，因為民進黨敗得更慘；民進黨要面對年輕族群被民眾黨吸走、未來選舉三腳督儼然形成的態勢；此外，中國因素對台灣的控制比以往更強大、內外交迫，民進黨檢討後才有辦法啟動下一個布局。（編輯：林克倫）1111127