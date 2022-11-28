羅致政：義務役延長議題 將成2024大選焦點

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國策院28日上午舉辦座談會，民進黨立委羅致政（後右）分析民進黨挫敗原因認為，國民黨這次選戰主軸就是討厭民進黨，而民進黨採防衛、沒有選擇正面對決，導致民進黨支持者不知為何而戰。中央社記者游凱翔攝 111年11月28日

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（中央社記者游凱翔台北28日電）國防部預計12月公布義務役期延長方案，民進黨立委羅致政今天表示，民眾不會喜歡、且會不滿此政策，但這涉及不得不面對的國安問題；民進黨是要從黨利益或國家利益思考，將在2024總統選舉受到關注。

九合一選舉剛落幕，國策研究院上午舉行「九合一選舉國內與國際分析」座談會，國策院董事長田弘茂、匯理基金會董事長譚耀南、中山大學助理教授張珈健、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、國策院執行長郭育仁、國防院學者蘇紫雲、立委林俊憲及羅致政、師大教授范世平出席。

田弘茂在座談會上表示，國民黨在這次選舉贏得關鍵台北市及3個重要直轄市，兩岸關係從明年開始將會產生微妙變化；這個變化並非在中央，而是城市與城市間的對話互動，尤其首都台北與中國持續有互動，預期台北市將積極啟動兩岸交流對話。

羅致政指出，疫情絕對是這次敗選因素，而與疫情最相關就是經濟，民進黨卻低估選民因為疫情衝擊而討厭民進黨，且執政黨過度宣揚、自我感覺良好冰冷的防疫數字是全世界最好，但實際上民眾已受到很大影響。

羅致政表示，國民黨這次選戰主軸就是討厭民進黨，而民進黨採防衛、沒有選擇正面對決，導致民進黨支持者不知為何而戰；另外，包括新竹市長林智堅的論文案、網紅側翼比候選人還搶鏡等，都讓民眾不滿。

針對2024總統與立委選舉，羅致政認為，誰能設定議題，就能贏得選舉。但他提到，兵役延長這個議題只會讓人不滿、不會讓人喜歡，但這也是國家安全、國家利益不得面對的問題。

羅致政說，屆時民進黨是要從黨的角度思考、抑或是從國家利益出發，都是民進黨要去嚴肅面對的問題，因為兩岸問題很快將浮上檯面成為2024選戰議題，而關鍵在於如何議題設定與界定本質。

郭育仁表示，這次九合一選舉結果，是由「在野黨支持者報復性投票，加上執政黨支持者懲罰性不投票」雙重效應造成，而敗選主因是長期濫用閉鎖性單向防疫政策。

郭育仁認為，公共政策均有討論餘地，但這次防疫毫無討論空間，類似的政策會讓執政者習慣並出現「很好用，怎麼用都可以」錯覺；台灣防疫雖然確實在去年、前年表現不錯，但今年農曆年結束後，許多是輕症者，當時政策應該是討論「放」、而不是「收」，而這狀況則激發在野黨支持者報復性投票。

針對這次投票率低的原因，譚耀南認為，唯一合理的解釋，是民進黨無法給選民足夠的動機與誘因，造成動能不足不想出來投票，但不投票也是一種投票，表達對候選人、政黨或政策的不滿意。（編輯：林克倫）1111128