中國反封控抗爭 王丹：年輕人覺醒的新時代

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民進黨立委洪申翰（左）與中國民運領袖王丹（中）等人29日在台北舉行記者會，哀悼烏魯木齊受難者，也聲援中國反封控抗爭；王丹表示，這個時代是以抗爭為特點的時代，也是中國年輕人覺醒的新時代，更是中國公民社會已經決定不再沉默，而跟暴政對抗的時代。中央社記者鄭清元攝 111年11月29日

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨立委洪申翰等人今天與中國民運領袖王丹召開記者會，哀悼烏魯木齊受難者，也聲援中國反封控抗爭，呼籲中共政府必須立即停止對反封控的中國民眾進行逮捕、迫害等國家暴力行為。

王丹表示，這個時候來自台灣社會的聲音很重要，因為可以讓中國民眾知道，來自全世界的聲援，台灣沒有缺席。此外，台灣是經歷過威權時期的前行者，全世界各國也都在表達聲援，台灣要讓自己成為自由民主陣營的一員，這也是抗共保台的具體表現。

王丹表示，這次的大規模抗爭意義重大，也許過幾天會被鎮壓下去，即使如此，也是象徵中國新時代的開始；這個時代是以抗爭為特點的時代，也是中國年輕人覺醒的新時代，更是中國公民社會已經決定不再沉默，而跟暴政對抗的時代。

烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷，官方說法是10死9傷。上海市民26日群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，悲傷參雜憤怒，現場數度高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」等口號，引發國際關注。

對此，民進黨立委洪申翰、蘇巧慧、林楚茵及中國八九民運領袖王丹等人在立法院召開記者會，並提出3點聲明。

聲明內容為，對於因不當封控造成「1124大火」嚴重傷亡，台灣和全世界關注中國人權的國家，一同哀悼烏魯木齊受難者；呼籲中共政府必須全面檢討失控的清零封控政策；呼籲中共政府必須立即停止對反封控的中國民眾，進行暴力、逮捕、迫害等一切國家暴力行為。

洪申翰說，現在中國的大街上已有人開始高喊中國國家主席習近平下台，這也是在1989年六四民運後，中國最大的政治反抗運動。

洪申翰指出，現在越來越多人看清習近平極權的真面目，並對強力壓制作出反控，而習近平很有可能對挑戰的人進行暴力壓制，這也是他們今天為何需要出面聲援反抗的中國人民原因。

蘇巧慧表示，今天聲援的是中國想要自由的人民，這不論是台灣、香港、東突厥斯坦或新疆的人們，大家都一樣，而且這是民主和極權制度的分野，如果不聲援，「下一個很可能是我們」。

林楚茵說，聲援的方式有很多種，但千萬不能冷漠，不論用什麼方式，要用自己方式聲援他們，希望能夠安全和平穩定生活，也期盼有更多人加入。（編輯：張均懋）1111129