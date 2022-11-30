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傳交通部長異動 王國材：政務官來去隨緣

2022/11/30 11:33（11/30 11:51 更新）
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九合一大選結束，出現內閣改組檢討，外傳將卸任的基隆市長林右昌可能接任交通部長。交通部長王國材（左）30日在立法院答詢表示，不會有壓力，政務官來去隨緣。右為中華郵政公司董事長吳宏謀。中央社記者鄭清元攝 111年11月30日
九合一大選結束，出現內閣改組檢討，外傳將卸任的基隆市長林右昌可能接任交通部長。交通部長王國材（左）30日在立法院答詢表示，不會有壓力，政務官來去隨緣。右為中華郵政公司董事長吳宏謀。中央社記者鄭清元攝 111年11月30日
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）九合一大選結束，出現內閣改組檢討，外傳將卸任的基隆市長林右昌可能接任交通部長。現任交通部長王國材今天在立法院答詢表示，不會有壓力，政務官來去隨緣。

立法院交通委員會邀請交通部長就「交通部所屬事業機構、轉投資單位之營運績效、升級轉型及多元創新服務」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷詢問王國材，外傳林右昌可能來接掌交通部，會不會有壓力。王國材回應不會。

洪孟楷肯定王國材政治性格少，所以在立法院交通委員會可以用專業態度討論事情，王國材先前提出交通長治久安的政策，「難道是王國材做不好要被換掉？」洪孟楷追問，是否政府高層已問過王國材。

王國材說，政務官來去隨緣，包括高鐵延伸案、台鐵公司化，只要他在位每一天就會好好做，有關外傳交通部長異動一事，至今沒有人來問過他。

王國材在會議開始前接受媒體聯訪表示，只要是優秀人才都可接任交通部長，一切由府院決定，他會把他該做的事做好。（編輯：管中維）1111130

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王國材
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