外交部：台韓同受獨裁威脅 感謝尹錫悅挺台發言

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）韓國總統尹錫悅表達韓國堅決反對單方面改變台海現狀，外交部今天表達肯定與誠摯歡迎，並強調台韓同樣遭受獨裁政權的武力威脅，台灣將致力與韓國共同維護印太區域穩定和平。

外交部發布新聞稿指出，尹錫悅28日接受路透社專訪，談及北韓可能核試、台海安全與區域合作等議題。尹錫悅針對台海緊張情勢升級，強調任何衝突都應根據國際規範與規則解決，韓國堅決反對片面改變現狀的企圖。外交部對相關發言表達肯定與誠摯歡迎。

外交部指出，韓國政府自去年5月舉行美韓元首峰會以來，已經多次在國際場合公開重申維護台海和平穩定的重要性。中國於今年8月在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，韓國及多個理念相近國家，都針對中國的軍事威脅行動，強調台海和平穩定至關重要。

外交部表示，美國總統拜登、日本首相岸田文雄與尹錫悅於今年11月13日出席第17屆東亞峰會時，也聯合重申維持台海和平穩定是國際社會安全繁榮所不可或缺的要素。

外交部表示，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同樣遭受獨裁政權的武力威脅。在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，台灣樂願與理念相近國家緊密合作，並配合國際社會的決議，共同維護以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1111130