蘇貞昌接見聖露西亞總理 感謝長期為台仗義執言

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行政院長蘇貞昌（右）30日在行政院玉山廳接見聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）（左）及訪團成員，並表達歡迎之意。中央社記者謝佳璋攝 111年11月30日

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（中央社記者陳俊華台北30日電）行政院長蘇貞昌今天接見聖露西亞總理皮耶時表示，感謝聖露西亞長期為台灣仗義執言，盼繼續支持台灣的國際參與。皮耶則說，這次訪問讓他更加堅定，希望能在國際組織爭取台灣參與機會。

蘇貞昌下午在外交部長吳釗燮、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥等人陪同下，接見聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）等人。

蘇貞昌致詞時表示，聖露西亞和台灣都是自由民主、愛好和平的海島國家，雙方關係在這些年一起合作下日益精進，這也是皮耶就任總理後第一次來台灣，他要特別表示歡迎。

蘇貞昌指出，皮耶過去在許多國際場合中，堅定支持台灣，尤其連續兩年在聯合國大會上為台灣發聲，認為應該讓台灣參與聯合國相關組織及活動；在剛結束的氣候變遷大會中，聖露西亞也就台灣不能參與而感到不公，並特別為台灣發聲。

蘇貞昌表示，聖露西亞長期堅定、多次為台灣仗義執言，他要表示肯定與感謝，期待聖露西亞在皮耶領導下，能繼續支持台灣的國際參與、為台灣發聲。

蘇貞昌說，皮耶就任以來特別重視青年、經濟、婦女權益，他感到敬佩，台灣在總統蔡英文領導下，同樣重視青年人才培育與就業協助，投資青年就是投資國家的未來；台灣也非常重視婦女權益，各方面進步受世界權威機構肯定。

蘇貞昌表示，台灣的民主自由也一再得到國際肯定與重視，聖露西亞在皮耶領導下，在這方面必定會有非常大進步，台灣也樂於分享經驗、彼此合作。

蘇貞昌說，他在2007年曾以特使身分到聖露西亞，對當地的海島美麗風景、人民熱情、友善印象深刻；這是皮耶第二次來台，距上次來台已相隔10年，祝福此行順利成功，能多看看台灣這10年來各方面的進步，有機會能到各地看台灣人民友善、熱情，必定有更深刻印象。

皮耶表示，每次來台訪問時，都會想起兩國有許多共同地方，尤其是兩國共同理念與勤奮精神；這次訪問讓他更加堅定，希望能在國際組織爭取台灣參與機會，因為台灣人民的知識與專業技術，都是世界一流。

皮耶說，主權以及民族自決的權利，攸關台灣這個不斷成長的經濟體對和平穩定的維護，聖露西亞是台灣政府及人民真正的朋友與盟友，雙方的友誼奠基於合作互惠，感謝台灣政府在農業、婦女、青年創業、資通訊、人道援助等領域提供莫大援助。

皮耶指出，這次訪問中進行雙邊討論，擬訂出重要領域的發展協助框架，包括社會住宅、國家安全等領域；聖露西亞和許多國家一樣都有犯罪相關問題，尤其是幫派、槍枝暴力都破壞小小島國的和平生活，如果在這領域能得到協助、合作，都會非常感激。

皮耶表示，再次感謝台灣對訪團的歡迎與接待，有句諺語說「一人獨行走得快、與人同行走得遠」，非常期待與台灣在往後能攜手合作，為人民創造更多福祉。（編輯：林興盟）1111130

聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）來台訪問，行政院長蘇貞昌（圖）30日接見皮耶等人並表示，，聖露西亞和台灣都是自由民主、愛好和平的海島國家，雙方關係日益精進，這也是皮耶就任總理後首次來台，他要特別表示歡迎。中央社記者謝佳璋攝 111年11月30日

行政院長蘇貞昌（右）30日在行政院玉山廳接見聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）（左），雙方互贈禮物。中央社記者謝佳璋攝 111年11月30日