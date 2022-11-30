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蔡英文：陳其邁接代理黨主席 帶領民進黨深刻檢討

2022/11/30 23:30
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（中央社台北30日電）高雄市長陳其邁今天接任民進黨代理黨主席一職，總統蔡英文晚間表示，陳其邁接任代理黨主席，帶領民進黨深刻檢討，重新整隊再出發；跌倒了，再站起來，只要團結一起，就可以重新站穩腳步，堅定地向前走。

總統蔡英文晚間透過臉書說，民進黨中常會今天通過由陳其邁擔任代理黨主席，並成立檢討小組，由鄭文燦擔任檢討小組的召集人；她除了感謝大家的承擔，也相信接下來的檢討及相關黨務工作，都能夠順利進行，重新整隊再出發。

總統指出，尤其，接下來台灣還有很多挑戰及任務，面對後疫情時代的經濟復甦，如何維持台灣經濟產業的發展、減輕全球性通貨膨脹帶來的影響，以及持續帶領台灣扮演區域和平的穩定力量，都是執政團隊的重要責任。

蔡總統表示，國家前進的腳步，不會停下來。執政團隊一定會全面深刻檢討，更貼近民意，帶領國家穩健邁進。

總統最後說，要謝謝所有的支持者，她不會忘記那天一起淋雨的晚上。跌倒了，再站起來，只要團結一起，「我們就可以重新站穩腳步，堅定地向前走」。（編輯：林克倫）1111130

#陳其邁
#蔡英文
#民進黨
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