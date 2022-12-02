民進黨敗選 鄭文燦：特別要從人民感受角度檢討

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民進黨「2022年大選檢討小組」召集人、桃園市長鄭文燦（中）2日表示，民進黨這次的敗選檢討沒有上限，認為特別需要從「人民的感受」這個角度檢討，他覺得民進黨會成長就是開放的態度、不預設立場，能把真正的問題關鍵找出來。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年12月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）民進黨「2022年大選檢討小組」召集人、桃園市長鄭文燦今天表示，這次的敗選檢討沒有上限，從提名、輔選到執政表現、人民的感受，他認為，特別需要從「人民的感受」角度檢討。

鄭文燦上午陪同行政院長蘇貞昌出席郵政物流中心落成典禮，他在典禮後接受媒體聯訪表示，他跟蘇貞昌非常熟悉，溝通一向都非常好，蘇貞昌非常努力帶領整個內閣團隊往前走，執政的績效看得到。

鄭文燦說，民進黨這次的敗選檢討沒有上限，從提名、輔選到執政表現、人民的感受，他認為，特別需要從「人民的感受」這個角度檢討，他覺得民進黨會成長就是開放的態度、不預設立場，能把真正的問題關鍵找出來。

鄭文燦指出，「我想有些民意是沉默了、有些民意沒有支持我們，這個是必須要面對的課題，唯有謙卑反省，才能夠重新出發。」

對於記者詢問，如何看待外界點名接任黨魁或閣揆的角色。鄭文燦表示，他認為最後民進黨的團隊會做出最好的安排，任何一個政黨在遇到挫敗時要特別冷靜、團結，民進黨是個民主的政黨，當然會有不同方案，他覺得現在還沒到達塵埃落定的階段，最重要的是，要安排出最好的陣容回應挑戰。

鄭文燦指出，這段時間民進黨內的各方有意見交換，但還沒到很具體，他也接到很多不同的意見，不管用電話或見面討論都有。

對於媒體詢問，是否希望蘇貞昌繼續領導行政團隊。鄭文燦表示，目前仍然在選後第一步的黨職改選過程中，在這個階段大家集思廣益，尋找最好的共識。

媒體又問，未來有機會是否願意承擔閣揆職務，是否有聽到勸進擔任黨主席的聲音。鄭文燦說，民進黨的團隊面對挫敗要做徹底的反省，要做開放的檢討，對他來說這是最重要的。目前階段應該是大家集思廣益，尋找共識最重要，「這階段我其實真的沒有那麼多的劇本可以跟大家說明。」

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對於記者詢問，檢討小組有沒有預計何時對外報告。鄭文燦指出，原則上會用3個星期的時間，也會下鄉聽取地方意見、分門別類，像是百工百業、青年團體的各種聲音，不同部門會有不同的檢討會議，最後再進行彙整，民進黨面對敗選檢討沒有上限，任何問題都可以檢討。

鄭文燦表示，「我想只有徹底反省，改變我們的一些狀況，民進黨才會獲得人民更大的支持」。當然也要謝謝支持民進黨的所有選民，每一張選票都不能辜負，沒有投票給民進黨的，一樣要傾聽大家的意見。（編輯：李錫璋）1111202