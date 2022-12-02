關鍵基礎設施嚴防人為破壞 常態性巡檢列明年重點

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院副院長沈榮津今天主持「行政院111年國土安全政策會報」，會中指示關鍵基礎設施是國土安全整備的重中之重，應進行常態性巡檢，嚴防人為破壞及操作疏失，並列為112年的重點工作。

行政院晚間發布新聞稿指出，沈榮津會中指出，近來國際與區域情勢嚴峻，實體安全危害、資安防護問題接連發生，加上網路攻擊等各種新型態的威脅手段，在在考驗政府部門的應變能力。

他說，各部會務必確保關鍵基礎設施的安全，不論發生任何緊急狀況，仍須透過有效調度、穩定供應，相關部會應提高警覺、審慎應對，讓社會與產業維持正常運作。

沈榮津並在聽取國土安全情勢要況報告後指出，各部會應主動防止任何外力侵擾，督導所轄設施即時應變包含無人機這種影響國安重大的突發狀況，且部會首長對相關事件應處，應負起完全責任，也須嚴防人為破壞與操作疏失，尤其應加強風險管控與人員管理。

政務委員兼工程會主委吳澤成會中提醒，部會應確實要求所有工作人員依循標準作業程序，按部就班處理每個環節與步驟，切勿輕忽任何小細節，並落實查核機制。

他要求，各單位應加強橫向聯繫，重視並積極處理基層反映的問題，共同為國家整體安全防護工作努力。

行政院今年中為周全關鍵基礎設施安全防護，由吳澤成督導成立關鍵基礎設施專案小組，檢視電力、油氣等36個重要關鍵基礎設施，後將專案檢視提升為常態性巡檢。（編輯：楊蘭軒）1111202