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遭館長指邀請一起罵政府 陳明文臉書喊冤

2022/12/2 22:34
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（中央社記者王揚宇台北2日電）網紅「館長」陳之漢指民進黨立委陳明文曾致電邀請一起罵政府，陳明文今天晚間在臉書發文指出，「絕對不是揪館長一起罵政府」，而是告訴館長，不能因為曾經幫人辦理增見就稱他是黑道。

陳明文今晚在臉書撰文指出，去年館長質疑他的服務處替寶和會成員辦理特別接見，他已說並非辦理特見，而是增見。

針對這個誤會，陳明文說，他選擇與館長面對面見面，因為只有當面釋疑，才能解開誤解，況且自己與寶和會成員完全素不相識，僅是服務處接受委託辦理選民服務。

陳明文指出，當下館長接受了他的說法，並提出希望修法的想法，於是在去年5月5日碰面後，他於5月19日提出槍砲彈藥刀械管制條例與組織犯罪條例修正草案。

不過，陳明文說，今年10月之前的這段期間，館長不斷在社群上提出他修法不作為的指控；10月29日，館長再度開罵並指控他是黑道，「當時我很憤慨，於是撥電話給館長替自己平反」，但接聽電話的人並非館長，因此請他留話轉達。

陳明文說，當天他的確比較委屈和激動，「但我絕對不是揪館長一起罵政府」，而是告訴館長，不能因為辦理增見就稱他是黑道，而且他已提草案。

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陳明文提到，在今天的民進黨立法院黨團會議，他也再度拜託黨團協助排審自己提案的槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例修正草案。雖然民進黨立法院黨團總召柯建銘說組織犯罪條例剛修完沒多久，「但我仍主張要再次修法加強刑度」。

陳明文指出，柯建銘答應會盡速排審，他希望此案能在這個月協調輪值召委排審，並期待在本屆會期完成三讀。（編輯：楊凱翔）1111202

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