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總統於社區精神醫學會致詞 強調精進前端預防機制

2022/12/3 09:46
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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天指出，立法院已三讀通過「精神衛生法修正案」，未來將多管齊下，精進前端的預防機制，強化醫療照護及建立社區的支持體系，讓有需要的病患及其家庭能得到更多、更完整的專業服務。

總統蔡英文上午以錄影方式為「第十六屆華人社區精神醫學會議」致詞。她表示，現在，精神醫學以及精神病患的社區照顧，越來越受到國人的重視。她感謝迦樂醫院透過舉辦研討會，讓專家學者共聚一堂，一起為精神醫學研究及推廣，貢獻更多的心力。

總統說，精神疾病的治療除了醫療機構介入，還需要社區以及家庭共同的支持。

她說，目前「社會安全網第二期」計畫就是「以家庭為中心、社區為基石」，來擴充社工和督導的人力以及社區心理衛生中心的數量。

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總統表示，在積極推動相關修法工作方面，就在前幾天，立法院已經三讀通過「精神衛生法修正案」；未來，將多管齊下精進前端的預防機制，強化醫療照護及建立社區的支持體系，讓有需要的病患以及其家庭能夠得到更多、更完整的專業服務。

總統感謝主辦單位以及出席的專家學者，持續投入精神醫學和社區照護的研究，讓台灣無論在醫學的發展上，或者讓民眾對精神疾病的認識、接納上，都更加進步。（編輯：郭無患）1111203

#蔡英文
#立法院
#精神衛生法修正案
蔡英文
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