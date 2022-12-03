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蔡適應博士學位遭撤銷 向母校師長致歉但將申訴
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台大撤銷鄭文燦學位 潘文忠：照既定程序辦理

2022/12/3 11:34
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（中央社記者陳至中台北3日電）桃園市長鄭文燦的碩士學位遭台大撤銷，教育部昨天證實收到台大公文。教育部長潘文忠今天表示，學術倫理案由大學依法審議，將結果通知教育部，一直以來都是依照既定程序辦理。

參選桃園市議員的游智彬日前檢舉鄭文燦台大國家發展研究所的碩士論文「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」大量引用中國資料。台大收到檢舉函後，由社會科學院成立審定委員會，1日將調查結果通知被檢舉人（鄭文燦）。

鄭文燦2日下午透過桃園市政府新聞處證實，台大學倫會撤銷他的台大國發所碩士論文，他願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範審定的結果，並再一次致歉。

教育部昨天證實收到台大公文，部長潘文忠今天出席「台灣閱讀節嘉年華」開幕活動，會前接受媒體聯訪，被問及後續處理方式，他表示，大學對於論文爭議案件，都會依照學位授予法和相關學術倫理程序辦理，得出結果後通知教育部，「過去一直都是以這樣的程序辦理。」

媒體追問是否會追究台大的行政管理責任。潘文忠未直接回應，而是強調大學的論文指導和審議，本來就有一定規範，會請大學確實遵守。教育部也有提供比對系統，讓各校審議學生論文時參考。

至於是否會全面徹查台大國家發展研究所的論文，潘文忠說，台大有在瞭解國發所的狀況，教育部也會進一步跟台大確認。（編輯：陳政偉）1111203

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