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將與蔣萬安交接 柯文哲：小內閣先找到人再說

2022/12/3 12:34
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市長柯文哲5日將與市長當選人蔣萬安討論市政交接，柯文哲表示，選完當天就有跟蔣萬安說「先確定頭是誰」，小內閣也不可能一天就組完，還是要先找到人再說。

柯文哲這幾天人在沖繩訪問，今天參觀嘉新飯店並接受媒體聯訪，被問及蔣萬安小內閣人事及市政交接進度。

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柯文哲說，九合一選完當天晚上就跟蔣萬安講，交接「一定要先確定頭是誰」，原則上是局處對局處交接，而一些大工程如東西區門戶計畫、社宅、市場改建等則有專案層級負責，北市也本來就有追蹤管理系統，可用電腦調出移交事務，蔣萬安比較大的問題可能是人還沒有找好，「還是要先找到人再說」。

此外，柯文哲被問及桃園市長鄭文燦的論文事件時表示，如果整間學校有不只一人抄襲，卻沒有機制處理，那不只是學生的問題，而是系統失靈，這件事對台大傷害太大，校方對這件事還是要有一個處置，「感覺到現在為止還是混過去的心態」。（編輯：李錫璋）1111203

#柯文哲
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