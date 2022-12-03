朱立倫會華府智庫訪團 強調併行國防、對話2D戰略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北3日電）華府智庫訪問團昨天拜會國民黨，就九合一選舉結果交換意見。黨主席朱立倫表示，這是執政黨的挫敗，台灣人民已感受不到總統蔡英文承諾的謙卑，並強調國民黨併行「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue）的2D戰略。

國民黨今天下午發布新聞稿表示，朱立倫昨天在中央黨部會見華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）訪團；雙方就九合一選舉結果與兩岸關係相關議題交換意見，會談氣氛熱烈融洽。

國民黨表示，訪團首先對國民黨年底選戰的勝選表達祝賀之意。朱立倫指出，這是執政黨的挫敗，台灣人民已感受不到總統蔡英文曾承諾的「謙卑、謙卑、再謙卑」，便決定用手中的選票，表達對民進黨在經濟、防疫、民生等施政的不滿。

朱立倫說，民進黨多次以抗中保台分化台灣人民作為選戰的武器，選民此次也做出強烈回應；這樣的選舉結果展現民主的常態，也是台灣民主的勝利。

會中雙方談及兩岸關係，朱立倫指出，台灣多數民意希望兩岸和平穩定、維持現狀，國民黨在過去執政時期的兩岸關係，便是和平發展並且維繫溝通管道，是處理兩岸關係最有經驗的政黨。

朱立倫強調，國民黨併行「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue）的「2D戰略」，是現階段最能保衛台灣、守護中華民國的方法，國民黨也將持續「親美、友日、和陸」的外交政策。（編輯：林克倫）1111203