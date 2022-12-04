民進黨地方選舉敗選 蘇貞昌：誠懇嚴謹檢討

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）行政院長蘇貞昌今天表示，民進黨敗選後，社會很多指教，要好好聽取各方意見，誠懇且嚴謹檢討；學位問題，由學術機關依相關程序處理，每個人就自己情勢有自己的判斷，予以尊重。

蘇貞昌在彰化縣長王惠美、交通部長王國材等人陪同下，上午參加台灣鐵路管理局彰化扇形車庫啟用百年慶祝活動，蘇貞昌會前接受媒體聯訪，針對時事議題回應。

媒體詢問對民進黨敗選以及桃園市長鄭文燦等人學位被撤銷看法，蘇貞昌說，民進黨敗選後，社會各界有很多指教，每張選票也代表一個期待，他認為應好好聽取各方意見，誠懇嚴謹檢討。

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蘇貞昌表示，相關學術問題，就由學術機關依相關程序處理，每個人就自己的各種情勢有自己的判斷，他予以尊重。

另有媒體詢問，中國疫情如產生變化，是否會影響小三通，蘇貞昌指出，中國疫情一直在變化，要非常小心謹慎，感謝國人配合防疫規範，台灣才能開放國門，中國或其他國家疫情，政府都緊密盯住，絕不能因為台灣疫情走到一個階段，別人的疫情又來影響，政府會謹慎因應。（編輯：謝雅竹）1111204